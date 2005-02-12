تابلوي آزاد راه تهران ـ قم به نام "خليج فارس" نصب شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در يكصد و بيستمين جلسه علني كه با حضور مستمع برگزار شد، اعضاي شورا با نامگذاري بخشي از آزاد راه تهران- قم در حوزه استحفاظي شهرداري تهران با نام خليج فارس موافقت كردند.

برهمين اساس از تاريخ ابلاغ مصوبه (15/10/83) شهرداري تهران موظف شد نام خليج فارس در راستاي حمايت از نام پرآوازه خليج هميشه فارس را بر روي اين آزاد راه قرارداده و تابلوي آن را در اين مسير نصب كند.