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۲۴ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۵۰

بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران :

تابلوي آزاد راه تهران ـ قم به نام "خليج فارس" نصب شد

بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در يكصد و بيستمين جلسه علني ، تابلوي آزاد راه تهران- قم در محدوده منطقه 19 شهرداري تهران به نام "خليج فارس" نصب شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در يكصد و بيستمين جلسه علني كه با حضور مستمع برگزار شد، اعضاي شورا با نامگذاري بخشي از آزاد راه تهران- قم در حوزه استحفاظي شهرداري تهران با نام خليج فارس موافقت كردند.

برهمين اساس از تاريخ ابلاغ مصوبه (15/10/83) شهرداري تهران موظف شد نام خليج فارس  در راستاي حمايت از نام پرآوازه خليج هميشه فارس را بر روي اين آزاد راه قرارداده و تابلوي آن را در اين مسير نصب كند.

آزاد راه تهران- قم در حوزه استحفاظي شهرداري منطقه 19 قرار دارد كه طبق مصوبه شوراي شهر تهران تابلوي خليج فارس در حد فاصل ميدان جهاد تا عوارضي تهران - قم نصب  شد .

کد مطلب 157033

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