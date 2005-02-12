وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر ابزار اجرايي برخورد با شكايات مسافران در خصوص عدم تطبيق نرخ مندرج در صورت وضعيت مسافر با نرخ مصوب با وزارت راه بوده و سازمان پايانه ها فقط مي تواند در صورت رويت اين قانون شكني موارد را گزارش كند ، تصريح كرد : شهروندان مي توانند در صورت رويت اين موارد شكايات خود را به دفاتر نمايندگي وزارت راه مستقر در پايانه ها گزارش و درخواست رسيدگي كنند .
مدير عامل سازمان پايانه ها و پارك سوارهاي شهرداري تهران اعلام كرد :
مسافران بين شهري ، اخذ نرخ بليط خارج از مصوبه ها را گزارش كنند
مدير عامل سازمان پايانه ها و پارك سوارهاي شهرداري تهران عدم تطبيق نرخ بليط مندرج در صورت وضعيت مسافر با نرخ هاي مصوب را يكي از معضلات برخي از مسافران در سفرهاي بين شهري دانست و تاكيد كرد : مسافران مي توانند شكايت خود در خصوص هر گونه عدم تطبيق نرخ بليت مندرج در صورت وضعيت مسافر با نرخ مصوب را به دفاتر نمايندگي وزارت راه كه در پايانه ها مستقر هستند ، گزارش و درخواست رسيدگي كنند .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران مهندس مسعود رهنما با اشاره به مشكل مديريت دوگانه در پايانه هاي شهر تهران و عدم برخورداري از اختيار قانوني لازم در برخورد با اين وضعيت ، اظهار داشت : از سال 68 بخشي از وظايف ما به وزارت راه منتقل شد كه اين دو گانگي مديريت موجب بروز ضعف هايي در مديريت پايانه ها شده است ، به طوري كه ما نمي توانيم با دلال بازي شركتهاي مسافربري و تخلفات آنها ، تخلفات شركت هاي تعاوني ، جارچي گري ها ، گران فروشي و كم فروشي بليت ، تخلفات رانندگان و عدم تطبيق نرخ مندرج در صورت وضعيت مسافر با نرخ مصوب درمجموعه محيط پايانه برخورد مستقيم داشته باشيم زيرا بحث مديريت ، نظارت و كنترل اين شركتها و تعاوني ها و حتي تشخيص صلاحيت آنها به وزارت راه و ترابري واگذار شده و به همين دليل از آنجا كه قوانين و مقررات برخورد با اين تخلفات نيز در كميسيونهاي وزارت راه تعريف شده است ، سازمان پايانه ها بايد در صورت مشاهده و يا گزارش موارد اين چنيني ، آن را به وزارت راه منعكس كرده تا آنها با تخلفات مذكور برخورد كنند كه اين امر برخورد و نظارت قويتر وزارت راه را مي طلبد كه متاسفانه در اين زمينه مقداري تعلل وجود دارد .
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