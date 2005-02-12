مدير عامل سازمان پايانه ها و پارك سوارهاي شهرداري تهران اعلام كرد : مسافران بين شهري ، اخذ نرخ بليط خارج از مصوبه ها را گزارش كنند

مدير عامل سازمان پايانه ها و پارك سوارهاي شهرداري تهران عدم تطبيق نرخ بليط مندرج در صورت وضعيت مسافر با نرخ هاي مصوب را يكي از معضلات برخي از مسافران در سفرهاي بين شهري دانست و تاكيد كرد : مسافران مي توانند شكايت خود در خصوص هر گونه عدم تطبيق نرخ بليت مندرج در صورت وضعيت مسافر با نرخ مصوب را به دفاتر نمايندگي وزارت راه كه در پايانه ها مستقر هستند ، گزارش و درخواست رسيدگي كنند .