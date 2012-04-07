برنامه های فرهنگی سازمان دانش آموزی همدان حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته صبح شنبه در دیدار با کارکنان سازمان دانش آموزی استان همدان بر توجه ویژه مسئولان به برنامه های فرهنگی تاکید کرد.

خجسته با تاکید بر اینکه الگوهای تربیتی باید در جامعه تقویت شود، گفت: باید با انجام برنامه های ابتکاری و سازنده فرهنگی، در تربیت نسلی جوان، انقلابی و ولایی تلاش کرد.

خجسته با بیان اینکه سازمان دانش آموزی نهادی خوب و فرهنگی برای تربیت دانش آموزان است، گفت: باید در راستای اجرای مطلوبتر برنامه های فرهنگی بیشتر تلاش کرد.

منتخب مردم همدان در مجلس نهم اضافه کرد: اجرای برخی برنامه های فرهنگی در محورهای اردوهای دانش آموزی، عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر باید به صورت مناسب در بین دانش آموزان اجرایی شود.

خجسته با بیان اینکه سازمان دانش آموزی قلب تپنده آموزش و پرورش است و باید جایگاه این سازمان در استانها ارتقا یابد، گفت: نمایندگان مجلس نهم مشکلات و مسائل فرهنگی کشور را به صورت ویژه مورد بررسی و پیگیری قرار می دهند.

رئیس سازمان دانش آموزی استان همدان نیز گفت: این سازمان با کمترین هزینه مالی برنامه های متعدد فرهنگی را برای اعضای تشکلهای دانش آموزی در مناسبت های مختلف سال اجرا کرده است.

علی علیان افزود: این سازمان با دارا بودن تشکلهای دانش آموزی ظرفیت های خوبی برای اجرای برنامه های فرهنگی در استان دارد.