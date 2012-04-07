یک تفاوت مهم کنکور ارشد امسال دانشگاه آزاد/ قرنطینه آزمون آغاز شد

عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: قرنطینه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 91 دانشگاه آزاد اسلامی از 17 فروردین ماه آغاز شده و از 21 تا 23 اردیبهشت ماه سال جاری نیز این کنکور در 6 نوبت و با حضور 622 هزار داوطلب برگزار خواهد شد.
به گفته رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد برای این تعداد داوطلب، 750 هزار دفترچه سوال در حال چاپ است و 130 نوع دفترچه سوال طراحی شده، این در حالیست که کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته دارای 339 نوع دفترچه سوال بود.
این مقام مسئول در دانشگاه آزاد اسلامی به تشریح علت کاهش دفترچههای سوالات کنکور کارشناسی ارشد 91 دانشگاه آزاد پرداخت و گفت: کاهش دفترچهها به این علت صورت گرفت که بتوان در انتخابهای تکمیل ظرفیت، دانشجویان را در گرایشهای مختلف یک رشته گزینش کرد.
وی ادامه داد: با کاهش دفترچهها و تجمیع آن، نمره برای داوطلبان گرایشهای مختلف یک رشته تولید میشود. پیش از این هر گرایش یک دفترچه مخصوص به خود داشت و اگر داوطلبی در گرایشی علیرغم نمره بالایی که کسب میکرد به علت کم بودن ظرفیت، پذیرش نمیشد، داوطلب دیگری در گرایشی دیگر با نمره کمتری پذیرش میشد.
سجادی جاغرق با بیان اینکه امسال دفترچههای سوالات کنکور ارشد دانشگاه آزاد تجمیع شده است، افزود: با این کار افرادی که نمره بالاتری دارند جایگزین داوطلبانی با نمره پایینتر خواهند شد، علاوه بر این، با تجمیع دفترچهها داوطلبان این امکان را دارند که اگر در گرایش یک رشته شانس قبولی ندارند، در صورت تمایل در گرایش دیگر آن رشته به صورت کیفی پذیرفته شوند و در واقع داوطلبان باسوادتر وارد دانشگاه آزاد شوند.
وی اظهار داشت: در واقع دفترچه سئوالات آزمون برای گرایشهای یک رشته تجمیع می شود.
به گفته رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، پیش از این پذیرش این گونه نبود و رقابت در رشته - گرایشها انحصاری بود.
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