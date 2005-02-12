رئيس جمهور: مردم ما هر وقت احساس خطر كنند، همبستگي شان بيشتر مي شود// كشور بايد از فناوري هسته اي برخوردار باشد

به گزارش خبرنگار مهر از كرمانشاه، سيد محمد خاتمي رييس جمهور در فرودگاه بين المللي كرمانشاه در پاسخ به سوال خبرنگاري با اعلام اين مطلب افزود: در موضوع انرژي هسته اي عزم دولت و ملت اين است كه حتما و بايد كشور از فن آوري هسته اي برخوردار باشد و ما بارها بر صلح آميز بودن اين فن آوري تاكيد داشته و داريم.

رييس جمهور ادامه داد: كشورهاي اروپايي تلاش كنند با هوشياري و درك همه شرايط و با تفاهم بيشتر راه را همواره كنند و اميدواريم اين مسير را بدون كمترين هزينه طي كنيم.

وي با اشاره به كارشكني برخي كشورها، ادامه داد: خيلي ها مي خواهند اين مذاكرات شكست خورده و ايران از اين فناوري كوتاه بيايد ولي عزم دولت وهمه مسوولين بر اين پايه استوار است كه انرژي هسته اي حق مسلم ما و هر كشور مستقلي است و بايد از آن بهره مند گرديم.