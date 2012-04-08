حضور دوباره افسران "وادا" در ایران/ روی سه رشته نظارت ویژه داریم

لطفعلی پورکاظمی در گفتگو با مهر با یادآوری اینکه افسران وادا برای نمونه گیری از ملیپوشان وزنه برداری به ایران سفر کرده بودند، اظهارداشت: تا زمان بازیهای المپیک هر لحظه باید منتظر ورود دوباره ماموران وادا باشیم چون آنها نمونه گیری و کنترل دوپینگ در میان المپیکیها را در دستور کار دارند.
وی با بیان اینکه امکان تکرار نمونه گیری از ورزشکاران وجود دارد، تصریح کرد: هیچ محدودیتی برای اجرای ماموریت ماموران وادا وجود ندارد بنابراین امکان دارد از ورزشکاران یک رشته یا یکی از آنها بدون توجه به نتیجه آزمایشهای اولیه دوباره نمونه گیری شود.
رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک تاکید کرد: حضور ماموران وادا در هر مرحلهای به صورت سرزده خواهد بود. ماههای باقی مانده تا المپیک بسیار حساس است به همین دلیل در مورد زمان و مکان ماموریت ماموران وادا کوچکترین اطلاع رسانی نمیشود.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به اطلاع رسانیهای به روز و برگزاری دورههای آموزشی لازم در زمینه دوپینگ و مبارزه با آن خاطرنشان کرد: نادو با همکاری کمیته پزشکی و کنترل دوپینگ فدراسیونها فعالیتهای زیادی در این زمینه داشته است بنابراین انتظار میرود که المپینها در فاصله زمانی باقی مانده تا المپیک تحت هیچ شرایطی از هیچ ماده مشکوک و نیروزایی استفاده نکنند.
پورکاظمی ادامه داد: نتایج تستهایی که توسط ماموران وادا گرفته میشود تحت نظر خود وادا آنالیز شده و نتایج آنها اعلام میشود چه بسا به خاطر نتایج همین نمونهها مدال ورزشکاری از او گرفته شود یا حتی از حضور در رویدادی محروم شود پس ورزشکارانمان مراقب باشند تا آزمایشهای آنها باعث آبروریزی نشود و افتخارات ملی را خدشه دار نکند.
رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک به فعالیتهای ویژه فدراسیون پزشکی ورزشی و نادو برای المپیک اشاره کرد و یادآور شد: ورزشکارانی که سهمیه المپیک را کسب کردهاند به طور هفتگی تحت نظارت هستند. نظارت ما به ویژه روی ورزشکاران کشتی، وزنه برداری و تکواندو است. فیزیوتراپی، معاینات پزشکی و مشاورههای دوپینگ و مکملها برای ورزشکاران این رشتهها با حساسیت بیشتری انجام میشود.
پورکاظمی در پایان گفت: خوشبختانه تا امروز برای هیچ یک از ورزشکارانی که موفق به کسب سهمیه المپیک شدهاند فرم معافیت درمانی صادر نشده است.
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