دعوت از 30 کاراته کا به اردوی تیم ملی/ درها همچنان باز است

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها روز گذشته در سالن شهید افراسیابی تهران و با حضور 42 نفر از مدعیان برگزار شد و در حالی که قرار بود حداکثر 24 کاراته کا به اردو دعوت شوند، این تعداد به 30 نفر از افزایش پیدا کرد.

حبیب اله ناظریان، مدیر فنی تیم های ملی بزرگسالان در همین رابطه گفت: پیش از این قرار بود که بین 22 تا 24 نفر را به اردوی تیم ملی دعوت کنیم که با توجه به انتخابی روز گذشته و به دلیل زمان باقی مانده تا مسابقات آسیایی تصمیم گرفتیم تا بازیکنان بیشتری را به اردو دعوت کنیم.

وی افزود: در مرحله سوم اردو که 18 اردیبهشت ماه خواهد بود با برگزاری یک دوره انتخابی در اوزان 55 و60 کیلوگرم تعداد نفرات کاهش می یابد بدین ترتیب که در وزن 55 کیلوگرم 2 نفر و در وزن 60 کیلوگرم 3 نفر باقی می مانند و انتخابی در سایر اوزان هم در اردوهای بعدی انجام می شود.

ناظریان با اعلام اینکه درهای تیم ملی به روی هیچ کاراته کایی بسته نیست گفت: اگر یک نفر در دور افتاده ترین روستا هم کاراته کارکند و عملکرد خوبی داشته باشد مطمئناً به اردوی تیم ملی دعوت خواهد شد.

مدیر فنی تیم ملی بزرگسالان ادامه داد: ملاک دعوت کاراته کاها به اردوی تیم ملی تنها انتخابی نبوده است بلکه مسابقات قهرمانی کشور و لیگ نیز در این گزینش نقش داشته که دعوت ازنفراتی چون امیر امیری، محمد کیشانی، بهمن عسگری رضا روشن، سعید علیپور و مجید خسروی همین موضوع بوده است.

وی گفت: تا زمان شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا 9 مرحله اردو برپا خواهد شد و کاراته کاها اواخر خردادماه نفرات نهایی برای شرکت در مسابقات جهانی و لیگ کاراته وان پس از این پیکارها فیکس می شوند و بعد از مسابقات آسیایی، کار را برای مسابقات جهانی آغاز خواهیم کرد. اسامی اعلام شده از سوی مدیر فنی تیم ملی بزرگسالان به شرح ذیل است:

وزن 55-کیلوگرم:

مهدی حاتمیان(همدان)، وحید حسنی پور(گیلان)، مجتبی شکوهی(تهران) ، رضا روشن(مرکزی)، محمد قاسمی(گیلان)

وزن 60-کیلوگرم:

امیر مهدی زاده(قم)، لی گلابی(تهران)، علیرضا اجدادی(گیلان)، محمد غروبی(گیلان)،سعید علیپور(قم)

وزن 67-کیلوگرم:

سعید احمدی(کرمانشاه)، حامد زیگساری(گیلان)، محمد رضابخشی لو(مرکزی)، بهمن عسگری(قزوین)شاهین جعفری(تهران)، مجید خسروی(مرکزی)

وزن75- کیلوگرم:

محمد هادی داود آبادی(قم) ، ابراهیم حسن بیگی(تهران) ، ناصر نجفی(قم)، محمد کیشانی(مرکزی)، سعید حسنی پور(گیلان)

84- کیلوگرم:

منصور حسن بیگی(تهران)، علی فداکار(تهران)، مهدی سلطانی(مرکزی)، امیر امیری(اصفهان) ،عماد مژدهی(گیلان)

وزن 84+کیلوگرم:

سامان حیدری(کرمانشاه)،ذبیح اله پور شیب(ایلام) ، سجاد گنج زاده(تهران) ، دانیال قره ویسی(کرمانشاه).