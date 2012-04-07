100 هزار بچه ماهی خاویاری در گلستان تکثیر شد

علی اکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تکثیر ماهیان خاویاری معمولا اواخر اسفند تا اوایل فروردین ماه آغاز و پس از دوماه پرورش، خرداد ماه در اوزان سه گرم رهاسازی می شود.

وی اظهار داشت: اما به لطف خداوند متعال و تلاش شبانه روزی کارشناسان مجرب و آماده سازی زیر ساخت ها پس از دوسال تکثیر انبوه فیل ماهی در پائیز سال 1390 آغاز شد.

پاسندی عنوان کرد: امسال 75هزار قطعه بچه ماهی در اوزان 10 گرم و تائید شیلات ایران به تمام پرورش دهندگان ماهیان خاویاری سراسر کشور تحویل شد.



پاسندی گفت: همچنین با هماهنگی و موافقت از سازمان شیلات ایران بیش از 10 هزار قطعه بچه فیل ماهی خاویاری در اوزان 10 گرم برای اولین بار در فروردین ماه در رودخانه منتهی به دریا در استان گلستان رها سازی و 400 هزار لارو ماهیان خاویاری جهت پرورش به مرکز پرورش ماهیان خاویاری استان مازندران تحویل داده شد.

مدیرکل شیلات گلستان گفت: با توجه به کاهش صید ماهیان خاویاری در دریای خزر وهمچنین کاهش مولدین ماهیان خاویاری و رفع مشکل کمبود مولدین با موافقت طرح پیشنهادی مولد سازی بعد از 8 سال تلاش کارشناسان با موفقیت در مرکز شهید مرجانی انجام شد که امسال برای اولین بار توانستیم بصورت انبوه بیش از 50 هزار لارو از مولدین پرورشی استحصال نماییم.



وی افزود: با توجه به ابلاغیه شیلات ایران در رابطه با میزان رها سازی بچه ماهیان خاویاری در سال 1391 سهم استان گلستان 4.5 میلیون قطعه انواع بچه ماهی خاویاری است که درصورت تأمین مولد مورد نیاز این تعداد در خرداد ماه سال جاری در اوزان سه گرم تولید ودر رودخانه های استان رها سازی می شود.

پاسندی گفت: استان گلستان بیش از 50 درصد سهم تکثیر ماهیان خاویاری در کشور را به خود اختصاص داده است.