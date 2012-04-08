شورای شعر و ترانه ارشاد پای مقابله با موسیقی مبتذل ایستاده است

ناصر فیض، عضو جدید شورای شعر و ترانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حکم عضویت خودش در این شورا که به تازگی صادر شده، گفت: این حکم از سوی سیدمحمد میرزمانی رئیس اسن شورا صادر شده است و به طور معول دارای مدت زمان مشخصی نیست.

وی افزود: دعوت به عضویت در این شوا به طور معمول بر اساس سابقه فعالیت در زمینه موسیقی و نیز شعر و یا داوری در جشنواره‌های مختلف حوزه شعر و موسیقی و نیز شناخته شده بودن فرد در حوزه شعر و موسیقی باز می‌گردد.

فیض که سابقه عضویت در شورای شعر و ترانه سازمان صدا و سیما را نیز در کارنامه خود داراست، ادامه داد: وظیفه شورای شعر و ترانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیدگی به ترانه‌ها و موسیقی‌هایی است که به منظور صدور مجوز پخش به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه می‌‌شود.

وی افزود: در این شورا این اشعار و قطعات موسیقی از حیث هماهنگی با جامعه و دامن نزدن به مسیر ابتذال مورد بررسی قرار می‌گیرد و در کنار آن سعی می‌شود به موسیقی و شعر اصیل ایرانی نیز بیشتر توجه شود.

به گفته فیض، بررسی اشعار و ترانه‌ها و نیز موسیقی در این شورا بر اساس نیازسنجی از جامعه صورت می‌پذیرد و سعی شورا نیز بر این است تا حد امکان آثار رسیده را با توجه به نیازی که در جامعه به آن حس می‌شود، مورد تایید قرار دهد.

مشفق کاشانی، رئیس شورای شعر و ترانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش پس از درگذشت محمود شاهرخی و کناره‌گیری شاعرانی چون اهورا ایمان و عبدالجبار کاکایی از این شورا طی نامه‌ای به معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار معرفی اعضای جدید به این شورا شده بود که در نهایت ناصر فیض و سعید بیابانکی با حکم سیدمحمد میرزمانی مدیرکل دفتر موسیقی معاونت هنری به عضویت در این شورا در آمدند.