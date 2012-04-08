حزب التوحید لبنان از اظهارات اردوغان درباره ایران بشدت انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب التوحید العربی لبنان به اظهارات اخیر "رجب طیب اردوغان" که جمهوری اسلامی ایران را به عدم صداقت متهم کرده بود، واکنش نشان داد.

در بیانیه این حزب آمده است: اردوغان همچنان به سیاست دروغین و منافقانه خود ادامه می دهد. وی با نمایشی مضحک در برابر رژیم صهیونیستی، تلاش کرد خود را در جایگاه مدافعان فلسطین معرفی کنند. هم اکنون نیز با رسیدن به توافق با اسرائیل، می خواهد مساله فلسطین به فراموشی سپرده شود و برای هر حرکاتی در راستای حمایت از ملت فلسطین مانع ایجاد کند.

حزب التوحید در ادامه این بیانیه تاکید کرده است: کسانی صداقت ندارند که یک و نیم میلیون ارمنی را به مهاجرت واداشتند. کسانی صداقت ندارند که اغلب کشورهای اسلامی را تحت استعمار خود درآوردند. کسانی صداقت ندارند که مردم آنها بر اساس سیاست صفر مشکلات انتخاب کردند و آنها در زمان کوتاهی این مشکلات را به 100 درصد رساندند، چون ارتباطات خود را مهمتر از ملتشان می دانند.

در این بیانیه آمده است: بی صداقتی نزد کسانی است که سوریه از آنها به بهترین وجه استقبال می کرد ولی آنها امروز پاسخ این تکریم را به پذیرش قاتلان و تجهیز آنها به سلاح می دهند.