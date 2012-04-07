اجرای طرح مدارس مروج سلامت در مدارس قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امین جعفری در مراسم هفته سلامت که ظهر شنبه در هنرستان دخترانه پروفسور محمود حسابی با حضور حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم و جمعی از مسئولان قم برگزار شد با اعلام این خبر و گرامیداشت هفته سلامت گفت: بهترین و مناسب ترین بستر برای ایجاد یک زندگی سالم در همه دوره‌های زندگی، آموزش و پرورش هر کشور است.



وی به تعامل آموزش و پرورش قم با دانشگاه علوم پزشکی قم اشاره کرد و افزود: در این راستا اقدامات مفیدی انجام شده است.



مدیرکل آموزش وپرورش قم اجرای طرح مدارس مروج سلامت در سطح صد مدرسه ابتدایی، اجرای طرح آموزش تغذیه، ارائه مکمل آهن (آهن یاری) برای تعداد 60 هزار دانش آموز با اولویت دختران و اجرای طرح بهداشت بلوغ برای تعداد ده هزار دانش آموز دوره راهنمایی را از جمله این اقدامات دانست.



توزیع نیم میلیون شیر تازه در مدارس قم



امین جعفری نظارت و اجرای تکمیل شناسنامه سلامت برای تعداد 18 هزار دانش آموز دبستانی، آموزش پیشگیری از بیماری ایدز برای تعداد 30 هزار دانش آموز راهنمایی و متوسطه، تشکیل کمیته بهداشت در ستاد تسهیلات زائران و اجرای طرح بهداشت دهان و دندان برای دانش آموزان ابتدایی 6 تا 12 ساله را از دیگر اقدامات انجام شده ذکر کرد.



وی در ادامه از توزیع نیم میلیون شیر در مدارس قم خبر داد و اظهار داشت: برای حفاظت از سلامت دانش آموزان، نیم میلیون شیر تازه در هفته زیر نظر دانشکده علوم پزشکی در سطح مدارس قم توزیع می شود.



سالمندان، نعمت‌های الهی در خانواده‌ها هستند



مدیرکل آموزش وپرورش قم با اشاره به شعار انتخاب شده برای هفته سلامت در سال 91 بیان داشت: این نامگذاری به خوبی اهمیت تلاش برای داشتن زندگی سالم از سال‌های اولیه زندگی و نقش کیفیت زندگی را روشن می کند.



امین جعفری از سالمندان به عنوان نعمت های الهی در خانواده ها یاد کرد و ابراز داشت: دین اسلام در خصوص احترام به سالمندان سفارش‌های زیادی کرده است تا جایی که وجود فرد سالمند در یک خانواده مانند حضور پیامبر در میان یک امت است.



وی با اشاره به روایات دیگری از پیامبر اعظم(ص) در خصوص جایگاه رفیع سالمندان گفت: وجود سالمندان در بین یک خانواده و طایفه باعث خیر و برکت فراوان است.



مدیرکل آموزش و پرورش استان قم تصریح کرد: اگر در دوران جوانی به سالمندان خدمت خالصانه داشته باشبم ثمره و برکات آن را در دوران بعدی زندگی خود دریافت خواهیم کرد.

