  1. ورزش
۱۹ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۳۲

کادر فنی تیم والیبال جوانان معرفی شد

کادر فنی تیم والیبال جوانان معرفی شد

رئیس فدراسیون والیبال پس از انتخاب سرمربی تیم جوانان، دیگر اعضای کادر فنی این تیم را انتخاب و معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، فرهاد نفرزاده که پیش از این به عنوان سرمربی تیم والیبال جوانان انتخاب شده بود روز گذشته نشستی با محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال برگزار کرد. بر اساس نتایج به دست آمده از این نشست و تصمیم داورزنی دیگر اعضای کادر فنی تیم والیبال جوانان به این شرح معرفی شده‎اند:

مربیان: محمد شعبان خمسه، فرشاد سعیدی و حمید جعفر زاده
سرپرست: علی ستوده‌روان
آنالیزور: علیرضا طلوع کیان
پزشک: دکتر غلامرضا نوروزی
مربی بدنساز: دکتر امیر حاجی قاسم
تراپیست: سعید ضیغمی
ماساژور: ابوالفضل معصوم زاده
کد مطلب 1570686

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