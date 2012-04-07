مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کشاورزی محور توسعه اشتغال و اقتصاد گیلان است، افزود: استفاده مطلوب از ظرفیتهای بخش کشاورزی درصد قابل توجهی از مشکلات اشتغالزایی استان را برطرف و وضعیت معیشتی مردم بهبود خواهد یافت.

وی با بیان اینکه گیلان ظرفیتهای ویژه ای در بخش کشاورزی دارد، اظهار داشت: برنج، زیتون، چای، فندق، گیاهان دارویی، کرم ابریشم، آبزی پروری، بادام زمینی و غیره از محصولات راهبردی این استان است و باید در سال " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " تجاری سازی شوند.

استاندار گیلان همچنین تولید محصولات کشاورزی بیشتر و با کیفیت را بهترین پاسخ برای نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری دانست و گفت: توسعه باغات، دامداری و کشاورزی یعنی تعهد و توجه عملی به سال تولید " ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" است.

وی افزود: گیلان از نظر جغرافیایی و شرایط آب و هوایی زمینه مناسبی برای تولید انواع محصولات کشاورزی دارد که متقاضیان می توانند با احداث طرحهای شیلاتی، پرورش دام و طیور، باغداری و زراعی و همچنین ایجاد صنایع تبدیلی نیاز استان و کشور را از واردات برخی محصولات کشاورزی برطرف کنند.

سعادتی یادآور شد: برای توسعه روستاها باید ارزش افزوده چرخه اقتصادی کشاورزی را تبیین و کارهای مطالعاتی برروی هریک از این زنجیرها انجام داد.