به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: نام‌گذاری سال‌ جدید توسط رهبر انقلاب با توجه به شرایط فعلی بسیار هوشمندانه و نشانگر دید عمیق معظم له به مسائل مختلف است.

عبدالرضا میرزاییان تصریح کرد: حمایت از تولید ملی، استقلال اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت و به طور قطع شعار انتخاب شده برای سال جدید در صورتی که توسط مسئولان با برنامه‌ریزی صحیح و علمی و تلاش توأم شود، می‌تواند منشأ تحولات اساسی در اقتصاد کشور باشد.

میرزاییان افزود: توجه به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی سبب می‌شود هم کشور در امر تولید و فعالیت اقتصادی شکوفا شود و هم از سرمایه‌های ملی، توانمندی‌های مردم و دستگاه‌های اجرایی در افزایش بهره‌وری و به دنبال آن افزایش تولید ملی استفاده شود.

بانکها حداکثر منابع خود را در اختیار تولید ملی قرار دهند

امام جمعه کرمانشاه گفت: بانکها در سال جدید با توجه به نامگذاری هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، باید بتوانند حداکثر منابع خود را در جهت تولید ملی قرار دهند.

آیت الله مصطفی علما گفت: شعار امسال مبنی بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در صورت عملی شدن در همه بخشهای کشور می تواند ایران را در سالهای آینده در رده کشور های نخست جهان از لحاظ اقتصادی قرار خواهد داد.

وی افزود: در این راه قطعا بانکها می توانند بسیار مفید واقع شوند چرا که با اختصاص اعتبار است که تولیدات ملی رشد می کند.

آیت الله علما تاکید کرد: امروز مهمترین مسئله در جهان اقتصاد است و همانطور که رئیس جمهور آمریکا نیز اعتراف کرد که تنها یک درصد بر کل مردم آمریکا حکومت می کند، آن یک درصد با توان اقتصادی بالای خود است که بر 99 درصد حکومت می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: همه می دانند که اقتصاد یهودیان است که سیاست های عمده آمریکا اعم از کاخ سفید و مجلس سنا را مشخص می کند و این موضوع اهمیت اقتصاد را در دنیای امروز دو چندان نمایان می سازد.

ثبت 1200 پرونده مشاغل خانگی اصحاب فرهنگ و هنر

حجت الاسلام آفتابی از ثبت 1200 پرونده مشاغل خانگی اصحاب فرهنگ و هنر استان کرمانشاه خبر داد.

حجت الاسلام آفتابی گفت: پرداخت تسهیلات به اصحاب فرهنگ و هنر استان با استقبال گسترده فعالان این عرصه مواجهه شد و در مدت 2 ماه بیش از 1200 ژرونده مشاغل خانگی در این اداره کل ثبت شد .

حجت الاسلام آفتابی با بیان اینکه هنرمندان در تمامی عرصه ها نیازمند حمایت جدی ما هستند بیان داشت به منظور فعالیت بیشتر هنرمندان در عرصه های مختلف بایستی شرایط مناسب را برای فعالیت آنها فراهم نمایم و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه می تواند کمک مناسبی برای هنرمندان و اصحاب فرهنگ استان باشد .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه بیان داشت تا کنون 1200 پرونده مشاغل خانگی اصحاب فرهنگ و هنر استان در دفتر مشاغل خانگی این اداره کل ثبت شده که از این تعداد 992 پرونده منجر به صدور مجوز شده است .

آفتابی تصریح کرد همه افرادی که برای آنها مجوز فعالیت صادر شده یعنی 992 نفر به بانک های عامل معرفی شده اند که از طریق سامانه پیام کوتاه این اداره کل به آنها اطلاع رسانی می شود .

وی گفت تا کنون تعداد 83 پرونده به بانک تجارت ، تعداد 129 پرونده به بانک ملت ، تعداد 100 نفر به بانک رفاه ، تعداد 150 نفر به بانک تجارت ، تعداد 286 نفر به بانک ملی ، تعداد 50 نفر به پست بانک و تعداد 82 نفر نیز به بانک صادرت معرفی شده است .

افتتاح و راه اندازی کانون بشردوستانه در کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه

در راستای تفاهم نامه همکاری بین سازمان زندانها و سازمان جمعیت هلال احمر کشور، کانون بشردوستانه با حضور مدیرکل زندانهای کرمانشاه و مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان در کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه افتتاح شد.

علی اشرف رشیدی مدیرکل زندانهای استان کرمانشاه در مراسمی که با حضور مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به رسالت سازمان زندانها در راستای جلوگیری از انحرافات اجتماعی و اصلاح و تربیت مددجویان به خصوص نوجوانان و جوانان که از سرمایه های ملی مملکت هستند، انجام فعالیت های پیشگیرانه، اجرای برنامه های کاهش آسیب رفتارهای پرخطر و ترویج و آموزش مکارم اخلاقی و رفتارهای انسانی و ارتقاء سطح آگاهی مددجویان در روند نوین زندانبانی اسلامی را به عنوان بخشی از فعالیت های سازمان زندانها در عرصه اصلاحی و تربیتی عنوان کرد.

رشیدی افزود: هدف نظام زندانبانی اسلامی اصلاح و تربیت مددجویان، کاهش مشکلات آسیب دیده گان اجتماعی و ارتقاء توانمندی آنان برای پذیرش هنجارهای جامعه و مشارکت در فعالیت های اجتماعی است.

مدیرکل زندانهای استان کرمانشاه تصریح کرد: باید برای ایجاد تغییر نگرش و توانمندسازی مددجویان آسیب دیده و بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه تلاش کنیم و از همه ابزارهای لازم با محوریت دینی و مذهبی به نحو مطلوب بهره گیری کنیم.