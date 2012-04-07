  1. بین الملل
۱۹ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۱۷

خبر مرگ رئیس جمهوری مالاوی تایید شد

خبر مرگ رئیس جمهوری مالاوی تایید شد

با تایید خبر مرگ "بینگو وا موتاریکا" رئیس جمهوری 78 ساله، دولت مالاوی 10 روز عزای عمومی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت مالاوی سرانجام گزارشهای مربوط به درگذشت "بینگو وا موتاریکا" رئیس جمهوری این کشور را تایید کرد. روز جمعه پزشکان معالج موتاریکا از مرگ وی بر اثر سکته قلبی خبر دادند که این موضوع تا به امروز تایید نشده بود.

بر اساس بیانیه ای که امروز شنبه منتشر شد، این سیاستمدار 78 ساله روز پنج شنبه در گذشته است و به همین دلیل به مدت 10 روز در این کشور عزای عمومی برقرار می شود.
 
این در حالی است که طبق قانون اساسی مالاوی "جویس باندا" معاون موتاریکا، جانشین وی می شود. به این ترتیب باندا تا زمان اتمام دوره ریاست جمهوری موتاریکا در سال 2014 عهده دار این سمت خواهد شد.
 
گفتنی است برخی رسانه ها علت تاخیر دولت در اعلام خبر مرگ رئیس جمهوری مالاوی را وجود اختلاف و نزاع بر سر جانشینی وی ارزیابی کرده اند.
کد مطلب 1570761

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