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۱۹ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۲۶

عوض زاده با مهر عنوان کرد:

سه فیلم از خوزستان در جشنواره تولیدات حوزه هنری شرکت می‌کنند

سه فیلم از خوزستان در جشنواره تولیدات حوزه هنری شرکت می‌کنند

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان خوزستان گفت: سه فیلم از حوزه هنری خوزستان به بخش مسابقه سومین جشنواره تولیدات مراکز حوزه هنری کشور راه یافتند.

صادق عوض زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دفتر هنرهای تصویری حوزه هنری استان با پنج فیلم در این جشنواره حضور یافت که دو فیلم داستانی «سایه خاموش من» به کارگردانی علی حیاتی و «برای او» به کارگردانی سید مترضی سبزقبا و فیلم مستند «مادرم بلوط» به کارگردانی محمود رحمانی به بخش مسابقه این جشنواره راه یافتند.

وی افزود: فیلمهای پیش گفته از برترین تولیدات حوزه هنری خوزستان است که تا کنون جوایز متعدد ملی و بین المللی را از آن خود کرده اند و از آن جمله می توان به لوح تقدیر جشنواره چشم سوم هندوستان و تقدیر در جشنواره پروین اعتصامی تهران برای فیلم «سایه خاموش من» و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره مستند مونیخ برای فیلم «مادرم بلوط» و جایزه بهترین فیلم داستانی جشنواره 1404 تهران برای فیلم «برای او» اشاره کرد.

عوض زاده عنوان کرد: در این جشنواره که به صورت دو سالانه برگزار می شود؛ 30 فیلم داستانی و 13 فیلم مستند به بخش نهایی راه یافته اند.

جشنواره تولیدات مراکز استانها، اردیبهشت ماه در کرمانشاه برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1570778

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