فروش300 میلیون ریالی قلاده های طلا در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، فروش فیلم سینمایی "قلاده‌های طلا" در دو سینمای 29 بهمن و فرهنگیان تبریز تا ظهر روز شنبه، نوزدهم فروردین از مرز 300 میلیون ریال گذشت.

بر اساس این گزارش، "قلاده های طلا" در سالن اصلی سینما "29 بهمن" تبریز که وابسته به حوزه هنری آذربایجان شرقی است تا ظهر شنبه فروشی افزون بر 180 میلیون ریال داشته ضمن اینکه فروش این فیلم در سینما "فرهنگیان" تبریز که توسط بخش خصوصی اداره می شود، بالغ بر 120 میلیون ریال بوده است.

اکران قلاده های طلا در سینما "فرهنگیان" از دوم فروردین و در سالن شماره یک سینما "29 بهمن" از ششم این ماه شروع شده است.

فیلم سینمایی "قلاده‌های طلا" که لقب سیاسی‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران را به خود اختصاص داده، به کارگردانی ابوالقاسم طالبی و تهیه‌کنندگی محمد خزاعی ساخته شده است و در آن بازیگرانی چون امین حیایی، محمدرضا شریفی‌نیا، علیرام نورایی، حمیدرضا پگاه و محمود عزیزی ایفای نقش می‌کنند.