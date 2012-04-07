به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورغلامی پس از دیدار تیمهای فوتبال ملوان و سپاهان که در ورزشگاه تختی انزلی برگزار شد و با شکست 4 بر 3 تیم میزبان همراه بود ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما شروع بسیار بدی داشتیم و تیم حریف طی 15 دقیقه توانست 3 بار دروازه ما را باز کند در واقع ما در کار دفاع تیمی خوب عمل نکردیم.

وی در همین خصوص افزود: خوشبختانه با زحمات بازیکنانمان توانستیم مقابل تیم بزرگی مانند سپاهان به بازی برگردیم وحتی حریف را تحت فشار قرار دهیم و خواسته های تاکتیکی خود را در زمین پیاده کنیم.

پورغلامی با بیان اینکه در نیمه دوم به دلیل عدم تمرکز باز یکنانمان با یک شوت از راه دور گل خوردیم اظهار داشت: در نیمه دوم این تیم ملوان بود که تسلط بر بازی داشت باید بگویم که نتیجه عادلانه این بازی تساوی بود. با این باخت کار ما در ادامه رقابت های لیگ برتر کمی سخت تر شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی در خصوص حل مشکلات مالی بازیکنان و کادر فنی تیم شده است تاکید کرد: تاکنون هیچ اتفاقی در حل مشکلات مالی بازیکنان و کادر فنی نیفتاده است . در حال حاضر ما نمی دانیم که مسئولیت باشگاه ملوان بر عهده چه کسی است؟ حتی زمانی که می خواستیم بر ای بازی با تیم استقلال به تهران برویم کسی پاسخگوی ما نبود. تنها به ما قول داده اند که جلسه ای را در این خصوص برگزار می کنند که تا این جلسه برگزار شود بازیهای لیگ به پایان رسیده است.

وی با گلایه شدید از قضاوت جهانبازی گفت: ما از قضاوت های جهانبازی چه در طول این فصل و چه در فصل گذشته بسیار متضرر شده ایم. این داور حتی به خاطر اشتباهاتش در بازی ما با تیم شاهین بوشهر محروم شده بود. در واقع باید بگویم به دلیل آنکه پشتوانه نداریم برای کمیته داوران مانند گوشت قربانی هستیم. آنها هر کاری که می خواهند با ما انجام می دهند. من نمی دانم در بازی با داماش برفرض که تماشاگران به قهرمانی توهین کردند چرا تیم ملوان باید تاوان آن را بدهد.