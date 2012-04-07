به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی غروب شنبه در دیدار نمایندگان مردم قم در مجلس، استاندار و مدیران استان اظهار داشت: بنده بیش از 60 سال پیش به قم آمده‌ام و این اولین باری است که می‌بینم تمامی مسئولان استان در یک جلسه دور هم جمع می‌شوند و برنامه‌های انجام شده را بیان می‌کنند و نسبت به آینده تصمیم‌گیری می‌کنند.



وی ادامه داد: این از همت استاندار و همه مسئولان است که دست به دست هم داده‌اند ولی این کار فقط یک عیب بزرگ دارد و آن این است که دیر انجام شد.



این مرجع تقلید گفت: ای کاش این کار سالیان گذشته هم انجام می شد ولی طلیعه خوبی است و می‌تواند سنتی برای سال های آینده شود که اول سال تمام مسئولان استان در یک مجلس اجتماع کنند و مسائل در رابطه با کل استان قم مطرح شود.



آیت‌الله مکارم شیرازی گزارش ارائه شده از سوی استاندار را امیدوارکننده توصیف کرد و اظهار داشت: این گزارش نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی فقط یک انقلاب سیاسی نبود بلکه با پیروزی انقلاب اسلامی در همه زمینه ها جهش ایجاد شد و این بهترین سند برای حقانیت نظام است.



وی فعالیت‌های انجام شده را نوعی سند حقانیت در مقابل منفی بافان دانست که می‌گویند انقلاب اسلامی چه کار کرده است، و در این زمینه گفت: پیشنهاد می‌کنم اطلاع رسانی خوبی در این زمینه انجام شود چراکه مردم این اطلاعات را ندارند.



قم یک شهر عادی نیست



آیت الله مکارم شیرازی ضمن تشکر از تمامی مسئولان استان به ذکر نکاتی پرداخت و خطاب به مدیران گفت: برای اینکه تصمیم بگیرید و برنامه ریزی کنید باید ببنید جایگاه شهر قم کجاست. یعنی اول باید تعریفی از قم داشته باشید که قم یک شهر عادی نیست.



وی ادامه داد: قم ام القرای جهان تشیع است و مهمترین حوزه علمیه دنیای اسلام اعم از شیعه و سنی در قم قرار دارد.



به گفته آیت‌الله مکارم شیرازی در حال حاضر 500 مرکز علمی و پژوهشی در اطراف حوزه علمیه قم وجود دارد و کارهای علمی که در قم انجام می‌شود بی‌نظیر است.



وی تاکید کرد: پیام‌هایی که ما از قم به کشورهای مختلف می‌فرستیم کارساز است و حتی مردم کشورهای خارجی می‌گویند مرجعیت در قم درباره فلان کشور اظهار نظر کرده است.



این مرجع تقلید اظهار داشت: گاهی اوقات که در موضع گیری درباره برخی از مسائل اسلامی تاخیر می‌اندازیم مردم به ما اعتراض می‌کنند که موضع گیری کنیم و این موضع گیری موثر است.



نسبت به قم جفا شده است



وی تاریخ حیات قم را درخشان و استثنایی توصیف کرد و افزود: از زمان ائمه اطهار(ع) قم مرکز محب اهل بیت بوده و مسجد امام حسن عسکری(ع) با زبان حال می گوید که از زمان امامان معصوم مشغول به فعالیت بوده است.



این مرجع تقلید خطاب به مسئولان استان گفت: موضع خود را بشناسید که در کجا هستید و خدا به شما توفیق خدمت به جایی را داد که خدمت به آن چندین برابر جاهای دیگر ارزش دارد.



وی اضافه کرد: قم را به عنوان مرکزی مهم بشناسید و آنچه که شایسته قم است با آن رفتار کنید.



آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه قم باید الگوی کامل باشد افزود: کارهای خوبی برای قم انجام شده ولی هنوز به آنجایی که باید برسیم نرسیده‌ایم و دلیلش این است که در زمان طاغوت نسبت به قم جفا شده است.



استاد برجسته حوزه علمیه تصریح کرد: باید آن جفاها را جبران کنیم و کاری کنیم که قم الگو و نمونه باشد.



وی بر لزوم شناسایی آسیب‌ها و چالش‌های موجود در قم تاکید کرد و افزود: باید نسبت به قاچاق مواد مخدر، اعتیاد، میزان طلاق، فرار از خانه، مفاسد اخلاقی و بدحجابی و... بررسی میدانی آماری صورت گیرد. ما نمی توانیم نگاه کنیم که در کنار گل‌ها خارها هم هست. باید کاری کنیم گل را بچینیم و خار به ما آسیب نرساند و این احتیاج به آگاهی بر آسیب‌ها دارد. بنابراین باید آنها را بررسی و درمان کرد.



لزوم ارتقای مدیریت اسلامی



آیت‌الله مکارم شیرازی توجه به مسئله مدیریت را مهم دانست و تاکید کرد: دنیای امروز کمبودهایی از نظر امکانات مادی و اجتماعی ندارد. هر کجا کمبود است کمبود مدیریت است.



وی با مذموم دانستن مدیریت ظالم دنیاپرست غربی، این نوع مدیریت را شیطانی توصیف کرد و گفت: آنها می‌خواهند کشورها را تخریب کنند تا بر آنها مسلط شوند.



وی ادامه داد: مدیریت صحیح اسلامی باید ارتقا یابد و این را باید از طریق آموزش‌های مستمر انجام داد.



حوزه طلبکار است



آیت‌الله مکارم شیرازی بر لزوم همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی با همدیگر تاکید کرد و افزود: در گذشته دیده می‌شد که از یک طرف شهرداری اقدام به آسفالت خیابان‌ها می‌کرد و از طرفی دیگر فردای آن روز اداره برق حفاری می‌کرد. این اتفاق به دلیل عدم همکاری بین نهادها می افتاد ولی فعلا این صحنه‌ها را نمی‌بینیم.



این مرجع تقلید خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌ها با حوزه علمیه شد و تصریح کرد: حوزه برای همه کار می کند و من به یکی از روسای جمهور در زمانی که شهرکی برای طلاب ایجاد می‌شد نوشتم و گفتم که ما تمام امامان جمعه، قضات و روحانیون عقیدتی سیاسی را تربیت می‌کنیم و حوزه از شما طلبکار است و بنابراین شما بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کنید.



آیت‌الله مکارم شیرازی تصریح کرد: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی فرمودند که قم یک شهر بین المللی است و ما باید به عنوان یک شهر بین‌المللی به قم نگاه کنیم.



وی با اشاره به برخی معضلات فرهنگی در قم خواستار نظارت بیشتر بر مراکز عرضه البسه، سی دی و... شد.



حذف سوبسید کاغذ مشکل‌ساز شد



این مرجع تقلید حذف سوبسید کاغذ را برای ناشران مشکل‌ساز عنوان کرد و افزود: با حذف سوبسید قیمت کاغذ سه الی چهار برابر شد و کتاب به قیمت بالایی عرضه می‌شود.



آیت‌الله مکارم شیرازی افزود: قیمت پست کتاب به کشورهای مختلف هم افزایش یافته و الان باید چند برابر قیمت کتاب برای پست آن هزینه کنیم.



وی همچنین بر لزوم تسریع در اجرای پروژه حرم تا جمکران و توجه به مسجد مقدس جمکران تأکید کرد.



مشکل ترافیک در برخی خیابان‌های قم



آیت‌الله مکارم شیرازی ترافیک را یکی از مشکلات شهر قم ذکر کرد و افزود: شهرداری‌های سابق مجوز ساخت پاساژ در برخی خیابان ها را صادر کردند و بعد اعلام کردند که باید پارکینگ را از شهرداری خریداری کنند. باید همان روزی که این پاساژها ساخته شد برای پارکینگ آن چاره اندیشی می‌کردند.



وی خطاب به مدیران استان گفت: کارهایی که شما انجام می‌دهید واقعا عبادت است و از در خانه که بیرون می‌آیید نیت کنید به ام القرای جهان خدمت کنید و هر قدمی که بر می‌دارید عبادت است.

