  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ فروردین ۱۳۹۱، ۲۲:۳۶

تقوی:

همراهی فرهنگ با تولید ملی تحول چشمگیری در کشور دارد

همراهی فرهنگ با تولید ملی تحول چشمگیری در کشور دارد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: همراهی فرهنگ با تولید ملی تحول چشمگیری در کشور ایجاد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی عصر شنبه در نشست با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اظهار داشت: تولید ملی یکی از مسائل عمومی جامعه ما است که در جلسات شورای فرهنگ عمومی مطرح و کارشناسی و تبیین شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تولید ملی را زمینه‌ساز امنیت و اقتدار کشور دانست و اضافه کرد: تولید ملی یکی از ارکان اقتدار ملی است و اگر با فرهنگ همراه شود تحول چشمگیری در کشور ایجاد می‌کند بنابراین باید حوزه‌های فرهنگی را با این امر آشنا کنیم.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم به تولید ملی و پیشرفت برسیم باید به تربیت نیروی انسانی کارآمد بپردازیم و این امر مسئولیت حوزه فرهنگ را بیشتر می‌کنند و برای اینکه این امر به یک جریان فرهنگی تبدیل شود باید جزئیات آن شفاف تبیین شود.

تقوی با بیان اینکه نیروی انسانی سرمایه اساسی و اصلی هر جامعه‌ای در مسیر توسعه و پیشرفت است افزود: اگر به این سرمایه توجه نشود و برای کارآمدی آن اقدامی صورت نگیرد در بسیاری از حوزه‌ها مشکلاتی بزرگ بروز می‌کند.

وی ارزش نیروی انسانی را از هر ثروتی بالاتر دانست و گفت: یکی از مرزهای جدایی مکتب ما با سایر مکتب‌ها نگاه ارزشمندی است که اسلام به انسان به عنوان سرمایه‌ای عظیم دارد و به استعداد و توانمندی‌های انسانی ارج می‏نهد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اظهار داشت: سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی باید با استفاده از ابزارهای فرهنگی باشد و رشد سرمایه انسانی در دامن فرهنگ اتفاق می‏افتد.

وی افزود: امروز مقام معظم رهبری در مسند رهبری هدایت جهان اسلام را برعهده دارد و شرایط کنونی به مراتب پیچیده‌تر از دوران امام راحل است و با درایت، قدرت، بصیرت و حکمت کشتی انقلاب را از میان طوفان‌ها به پیش می‌برد.

کد مطلب 1570933

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها