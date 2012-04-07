همراهی فرهنگ با تولید ملی تحول چشمگیری در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی عصر شنبه در نشست با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اظهار داشت: تولید ملی یکی از مسائل عمومی جامعه ما است که در جلسات شورای فرهنگ عمومی مطرح و کارشناسی و تبیین شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تولید ملی را زمینه‌ساز امنیت و اقتدار کشور دانست و اضافه کرد: تولید ملی یکی از ارکان اقتدار ملی است و اگر با فرهنگ همراه شود تحول چشمگیری در کشور ایجاد می‌کند بنابراین باید حوزه‌های فرهنگی را با این امر آشنا کنیم.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم به تولید ملی و پیشرفت برسیم باید به تربیت نیروی انسانی کارآمد بپردازیم و این امر مسئولیت حوزه فرهنگ را بیشتر می‌کنند و برای اینکه این امر به یک جریان فرهنگی تبدیل شود باید جزئیات آن شفاف تبیین شود.

تقوی با بیان اینکه نیروی انسانی سرمایه اساسی و اصلی هر جامعه‌ای در مسیر توسعه و پیشرفت است افزود: اگر به این سرمایه توجه نشود و برای کارآمدی آن اقدامی صورت نگیرد در بسیاری از حوزه‌ها مشکلاتی بزرگ بروز می‌کند.

وی ارزش نیروی انسانی را از هر ثروتی بالاتر دانست و گفت: یکی از مرزهای جدایی مکتب ما با سایر مکتب‌ها نگاه ارزشمندی است که اسلام به انسان به عنوان سرمایه‌ای عظیم دارد و به استعداد و توانمندی‌های انسانی ارج می‏نهد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اظهار داشت: سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی باید با استفاده از ابزارهای فرهنگی باشد و رشد سرمایه انسانی در دامن فرهنگ اتفاق می‏افتد.

وی افزود: امروز مقام معظم رهبری در مسند رهبری هدایت جهان اسلام را برعهده دارد و شرایط کنونی به مراتب پیچیده‌تر از دوران امام راحل است و با درایت، قدرت، بصیرت و حکمت کشتی انقلاب را از میان طوفان‌ها به پیش می‌برد.