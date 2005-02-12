ايران از معدود كشورهاي توسعه يافته اي است كه سيستم ERP را طراحي كرده است// سيستم ERP از ظرفيت قابل توجهي در پذيرش تغييرات مداوم محيطي برخوردار است

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، مهندس رحمتي افزود : اولين ERP (سيستم مديريت منابع سازماني) در روز سمينار ارائه مي شود.

وي تصريح كرد : سيستم مديريت منابع سازماني (ERP) شامل مجموعه سيستم هاي عملياتي و اطلاعاتي مورد استفاده از سازمان ها، موسسات و كارخانجات مختلف مي باشد كه با توجه به بكارگيري دستاوردهاي نوين تكنولوژيك و تمهيدات ويژه در طراحي و ساخت آن از قابليت كليدي كنترل منابع مورد نياز سازمان در جهت نيل به اهداف سازماني برخوردار مي باشد و از ظرفيت قابل توجهي در پذيرش تغييرات مداوم محيطي كه منجر به تغيير راهبرد، خط مشي و برنامه هاي اجرايي سازمان ها مي گردند برخوردار مي باشند.

وي افزود : پوشش دهي كامل نيازها، برخورداري از امكانات ويژه براي خدمت رساني به مشتريان، حذف كامل فواصل اطلاعاتي درون سازماني و ايجاد محيط شفاف اطلاعاتي، اتكا به تكنولوژي روز و برخورداري از ظرفيت جذب آورده هاي جديد و برخورداري از ابزارهاي كمكي پيشرفته در امر تصميم گيري به لحاظ دسترسي به محيط شفاف اطلاعاتي از مشخصات كلي محصول ERP مي باشد.

مدير عامل شركت مهندسي نرم افزار رايورز يادآور شد : تفاوت ERP با MIS (سيستم اطلاعات مديريت سازمان) اين است كه MIS با نگاه درون سازماني تهيه شده است در حالي كه در ERP بيشترين نگاه متوجه اين است كه برنامه ريزي منابع چگونه بايد صورت گيرد و چگونه مي توان رابطه بين عرضه و تقاضا را با توجه به متغيرهاي محيطي تنظيم كرد.

وي افزود : ما با چند تغيير خيلي شديد مواجه هستيم و بايد سيستمي موجود باشد كه سازمان يا شركت را با توجه به تغييرات ايمن نگاه دارد. ERP اين خصوصيت را دارا است.

مهندس رحمتي يادآور شد : شركت رايورز اولين شركتي است كه اين محصول را در داخل كشور ارائه مي كند. ما به اين موضوع افتخار مي كنيم و در ميان كشورهاي توسعه يافته از معدود كشورهايي هستيم كه سيستم ERP را ايجاد كرده ايم. عرضه ERP در كشورهايي صورت مي گيرد كه مرزها و مراحلي از پيشرفت هاي نرم افزاري را پشت سر گذاشته اند. عرضه ERP ايراني براي ارتقاي عرضه و توليد نرم افزار در كشور تاثيرات مثبتي به همراه خواهد داشت.

وي به موضوع محيط خطوط توليد نرم افزار اشاره كرد و افزود : سرعت تغييرات تكنولوژي در صنعت نرم افزار بسيار بالاست و در همه دنيا انجام پروژه هاي متوسط و با ارزش نرم افزاري با مشكلات بسيار جدي مواجه است. براي رفع مشكل خطوط ساخت نرم افزار ايجاد شده است. يكي از مباحثي كه در روز سمينار مورد بررسي قرار مي گيرد خطوط ساخت نرم افزار است.

سمينار معرفي نخستين ERP ايراني و ساخت خط توليد نرم افزار بيست و ششم بهمن برگزار مي شود.