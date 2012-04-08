به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور اظهار داشت: سال گذشته در پرتو عنایات خاصه الهی و با رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و تلاش و اهتمام خستگی ناپذیر دولتمردان و همراهی بی نظیر مردم، با توفیقات فراوانی به پایان رسید که امید می رود در سال جدید نیز خدمتگزاران ایران اسلامی با با تلاش و همت مضاعف و برنامه‌ ریزی مناسب بهتر از گذشته برای تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب بکوشند.



وی افزود: با بیان اینکه دشمن در سال ۹۰ توطئه های بسیاری برای مقابله با جمهوری اسلامی انجام داد، گفت: طبق منویات رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال، در سال گذشته دستاوردهای زیادی در زمینه‌های مختلف از جمله فناوریهای نوین، مسکن، هدفمندی یارانه‌ها و مسائل اقتصادی نصیب کشور شد که باید قوی‌تر از سال گذشته در جهت حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی دنبال شود.

روز ملی فناوری هسته ای، تجلی نوآوری و توانمندی های علمی کشور است



بیژن سلیمان پور فرماندار شهرستان رباط کریم با تبریک فرا رسیدن روز بیستم فروردین، روز ملی فناوری هسته ای گفت: این روز تجلی نوآوری و توانمندی های علمی کشور و روز نمایش اقتدار و عظمت ملت بزرگ ایران و نشانگر خیزش عظیم علمی کشور در مسیر پیشرفت، تعالی و شکوفایی است.



وی افزود: ملت ایران بر خلاف امیال و خواسته های سردمداران زر و زور و قدرتهای انحصار طلب، عزم راسخ خود را در دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای و بومی سازی این صنعت جزم کرده و استقلال علمی و اقتدار ملی خود را به رخ جهانیان کشاند و دنیا را به تحیر و تعجب واداشته اند.

ایجاد تصفیه خانه فاضلاب در شهرستان بهارستان از اولویتهای کاری است



مدیرعامل آبفای جنوب غربی استان تهران به همراه معاونین و مدیران امورات بهارستان با فرماندار این شهرستان دیدار کرد. در این دیدار موسی پرویزی ضمن اشاره به نامگذاری سال جدید به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: امید می رود در راستای این فرمایشات اقدامات موثری در این حوزه انجام دهیم.



پرویزی افزود: با توجه به رشد فزاینده جمعیتی در این شهرستان نیازمند اقدامات موثرتری هستیم که در این زمینه باید مسئولان با حساسیت بیشتری اعتبارات لازم را در جهت انجام پروژه های مورد نیاز در نظر بگیرند.