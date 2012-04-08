تلاش برای تحقق شعار سال/ برگزاری همایش پیشگیری از عوارض سالمندی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه علی بن ابیطالب (ع) قم همه نهاد‌ها و ارگان‌ها را در تحقق کامل شعار "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" مسئول دانست.



سردار مهدی مهدوی‌نژاد در صبحگاه مشترک سپاه علی بن ابیطالب (ع) با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر انقلاب با عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" گفت: هر نهاد و سازمانی بر اساس رسالت اصلی خود باید در راستای تحقق شعار سال ۱۳۹۱ تلاش و کوشش کند تا این شعار عملیاتی شود.



عملکرد قابل تقدیر سپاه قم در مبارزه با گروهک پژاک



وی در ادامه با اشاره به عملکرد سپاه استان قم در سال گذشته اظهار داشت: اقدامات لشکر عملیاتی ۱۷علی بن ابیطالب (ع) در مقابله و مبارزه با گروهک معاند پژاک و استقرار این لشکر در مناطق عملیاتی شمال غرب کشور در سال ۱۳۹۰ برگ زرینی در تاریخ پر افتخار سپاه علی بن ابیطالب (ع) است.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب (ع) قم ضمن تقدیر از نیروهای ستاد، نواحی و لشکر عملیاتی در اجرای برنامه‌ها و ماموریت‌های محوله اظهار داشت: باید با همت و تلاش مضاعف به دنبال اجرای برنامه‌ها و ماموریت‌های پیش رو باشیم.



برگزاری همایش پیشگیری از عوارض سالمندی در قم



همایش "پیشگیری از عوارض سالمندی" به مناسبت هفته سلامت، از سوی معاونت بهداشت و درمان سپاه علی بن ابیطالب (ع) در حسینیه ثارالله ستاد سپاه استان قم برگزار شد.



معاون بهداشت و درمان سپاه علی بن ابی طالب (ع) در این همایش که با حضور فرماندهان، مدیران، پایوران و سربازان برگزار شد، با اشاره به شعار امسال هفته سلامت با عنوان "زندگی سالم، طول عمر بیشتر" اظهار داشت: هجدهم تا بیست و چهارم فروردین هر سال به عنوان هفته سلامت در جهان مطرح است و همه ساله نیز شعاری مطرح شده و طرح‌هایی در راستای تحقق این شعار برنامه ریزی و اجرا می‌شود.



رضا فقیهی افزود: معاونت بهداشت و درمان سپاه علی بن ابیطالب (ع) نیز در راستای همین امر، در این هفته با دعوت از یکی از محققان و پژوهشگران علوم پزشکی به دنبال آشنایی هر چه بیشتر کارکنان با زندگی دوران سالمندی است.



لزوم افزایش دانش تغذیه سالم در جامعه



وی با بیان اینکه پیشگیری مهم‌تر از درمان است، اظهار داشت: باید به گونه‌ای برنامه ریزی کرد که مردم جامعه، دانش تغذیه سالم را کسب کرده و در راه زندگی سالم توأم با تندرستی حرکت کنند.



یکی از محققان و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی نیز در ادامه این همایش اظهار داشت: جمعیت کل سالمندان در جهان ۶۵۰ میلیون نفر است.



۶۰ درصد جمعیت سالمندی جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند



دکتر کریمی در ادامه یادآور شد: ۶۰ درصد جمعیت سالمندی جهان در کشورهای در حال توسعه هستند و در آینده زمانی ۲۰ سال، این میزان به ۸۰ درصد خواهد رسید.



ظرف ۲۰ سال آینده؛ جمعیت سالمندی ایران به ۱۰ میلیون نفر می‌رسد



وی افزود: قطعا جمعیت سالمند کشورمان نیز از ۴ میلیون و ۶۰۰هزار نفر به بیش از ۱۰میلیون نفر خواهد رسید که باید با اطلاع رسانی صحیح، آگاهی مردم را افزایش دهیم تا اقدامات پیشگیرانه در زمینه کاهش عوارض دوران سالمندی مورد توجه قرار گیرد.