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۲۰ فروردین ۱۳۹۱، ۸:۵۳

بزرگواری عنوان کرد:

نشست برخی منتخبان مجلس در مشهد الشهدای شلمچه سیاسی نبود

نشست برخی منتخبان مجلس در مشهد الشهدای شلمچه سیاسی نبود

یاسوج – خبرگزاری مهر: منتخب شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی و چرام در مجلس نهم گفت: نشست برخی منتخبان و نمایندگان مجلس در مشهد الشهدای شلمچه برنامه ای برای تجدید پیمان با شهدا و تجدید خاطرات بود و هیچ اغراض سیاسی نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی محمد بزرگواری عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این نشست یک برنامه معنوی و ارزشی بود که برادران سپاهی به خصوص سردار کوثری از نمایندگان دور هشتم آن را طراحی کرده بودند.

وی بااشاره به حضور و سخنرانی حداد عادل در این نشست اظهار داشت: حداد عادل تنها به عنوان یک منتخب دعوت شده بود.

بزرگواری با بیان اینکه بنا نبود حداد عادل در این برنامه سخنرانی کند، افزود: برخی از نمایندگان گفتند که با توجه به تبلیغات رسانه ها لازم نیست حداد صحبت کند اما چون امام جمعه اهواز، سخنران این برنامه دیر آمدند، به آقای حداد عادل گفتند سخنرانی کند.

بزرگواری اظهار داشت: نمایندگان بر اساس کارایی و مدیریت، هیئت رئیسه مجلس نهم را انتخاب می کنند و تبلیغات رسانه ها تاثیری بر آنها ندارد.

وی تصریح کرد: در دایره اصولگرایی هستم و با هر جریانی که در این زیر مجموعه باشد، همکاری می کنم.

کد مطلب 1571011

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