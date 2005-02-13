يك امتياز تيم ملي در بحرين باارزش بود / به لغو محروميت وزنه برداري اميدواريم / ژيمناستيك مدير تمام وقت مي خواهد

مهندس مهدي قدمي معاون سازمان تربيت بدني و رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني با بيان اين مطلب درمورد عملكرد تيم ملي فوتبال كشورمان در اولين ديدار مرحله مقدماتي مقابل بحرين اضافه كرد : اعتقاد دارم در مورد بحث فني و تخصصي بايد كارشناسان نظر بدهند اما بنده بعنوان يك بيننده معتقدم ارزش همين يك امتياز در بازيهاي آينده مشخص خواهد شد . تيم ملي در مجموع با تمام كم و كاستيهايي كه داشت نتيجه خوبي كسب كرد و با اين يك امتياز معتقدم تيم ما نسبت به بحرين در شرايط بهتري قرار گرفت .

قدمي در ادامه در خصوص محروميت شش ماهه وزنه برداري ايران از حضورميادين بين المللي اظهار داشت : بحث محروميت مسئله جديدي نيست بلكه موضوع مجازات در نظر گرفته شده از سوي فدراسيون جهاني وزنه برداري است كه تازگي دارد . البته در صحبت هايي كه با آقاي مرادي داشتم مقرر شد ايشان از طريق فدراسيون جهاني و سازمان بين المللي مبارزه با دوپينگ (WADA) پيگير اين موضوع باشند و با موقعيت دبير كلي كه در سطح قاره دارند اين موضوع را براي فدراسيون جهاني جا بيندازند كه اولا تيمي كه به نمايندگي از ايران در مسابقات كارگري شركت كرد در زمره تيم ملي نبود و تحت نظارت فدراسيون قرار نداشت و از سوي ديگر با توجه به اينكه مقرر شد براي متخلفين به جاي جريمه نقدي محروميت در نظر گرفته شود ، اين محروميت از مقطع فعلي به بعد اعمال شود .

وي افزود : با پتانسيل و موقعيت خوبي كه وزنه برداري كشورمان در سطح بين المللي از آن برخوردار است اميدواريم كه دلايل منطقي ما مورد پذيرش فدراسيون جهاني قرار بگيرد و بتوانيم درمسابقات وزنه برداري بازيهاي كشورهاي اسلامي نيز شركت كنيم .

رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني در مورد محروميت هاي احتمالي براي وزنه برداران دوپينگي اظهار داشت : با توجه به اينكه چنين اعمالي حيثيت ورزش كشور را خدشه دار مي كند كمترين اغماضي نخواهيم كرد و در صورتي كه محروميتي از سوي شوراي اعلام راي ستاد مبارزه با دوپينگ براي وزنه برداران خاطي در نظر گرفته نشده باشد ، در اين زمينه به شدت با خاطيان برخورد خواهيم كرد .

قدمي در بخش ديگري از سخنان خود به سياست سازمان در قبال اعزام تيم هاي ورزشي به مسابقات بازيهاي كشورهاي اسلامي يادآور شد : البته مسئوليت اعزام تيم ها در اين زمينه با كميته ملي المپيك است ولي آنچه كه به فدراسيونها ابلاغ شده شركت تيم هايي است كه شانس حضور بر روي سكو را داشته باشند . سازمان اعتقاد دارد اين مسابقات در برخي از رشته ها از سطحي به مراتب بالاتراز آسيا برخوردار است و بايد در آن حضوري قدرتمند ومدعيانه داشت .

معاون سازمان تربيت بدني درباره كاهش بودجه سازمان تربيت بدني و تلاشهاي اين سازمان براي بهبود اين شرايط تصريح كرد : سازمان تربيت بدني در اين بخش بسيار فعال عمل كرده و شخص آقاي مهرعليزاده بطور جدي پيگير اين مسئله هستند . خوشبختانه در مجلس تصميمات خوبي براي ترميم بودجه ورزش صورت گرفته و اميدواريم در كميسيون تلفيق اين مسئله به سود ورزش نهايي شود .

وي در مورد اينكه آيا سازمان تربيت بدني در فعاليت هاي سال آتي نگران كسري بودجه ورزش نيست خاطرنشان كرد : نمايندگان مجلس در اين زمينه تلاشهاي جدي انجام دادند . ضمن اينكه اعتقاد داريم دولت و دستگاههاي اجرايي در حد وسع و توان خود در اين زمينه نگاه مثبتي به مقوله ورزش خواهند داشت . البته اين را هم مي دانيم كه دولت در تمامي حوزه هاي مديريتي خود با محدويت روبروست و طبيعي است كه ورزش نيز با شرايط ايده آل در اين زمينه فاصله داشته باشد .

قدمي همچنين در مورد شائبه هايي كه در مورد حذف يكي از كانديداها و اضافه شدن سه كانديداي جديد براي رياست فدراسيون ژيمناستيك يادآور شد : حذف يكي از كانديداها از سوي حراست سازمان صورت گرفته و در اين زمينه بنده در جريان دلايل اين امر نيستم . ولي در مورد سه كانديداي ديگر بايد بگويم نام اين نفرات از ابتدا در بين ثبت نام كنندگان وجود داشت ولي هرگز ليست رسمي از سوي سازمان در اين زمينه اعلام نشد و اسامي كه نام آنها مطرح شد از كانالهاي غير رسمي بوده است . بنابر اين تمامي مسائلي كه در زمينه اضافه شدن نام اين نفرات پس از مهلت قانوني صحت ندارد و قويا آنها را تكذيب مي كنم .

رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني در مورد زمان و فرد واجد شرايط براي تصدي فدراسيون ژيمناستيك تاكيد كرد : قصد داشتيم انتخابات فدراسيون ژيمناستيك را اواسط اسفند ماه برگزار كنيم ولي در نامه اي كه آقاي كفاشيان سرپرست فدراسيون خطاب به بنده نوشتند اعلام كردند كه آقايان سليماني و نواب ( نايب رئيس و دبير فدراسيون) دو تن از كانديداهاي فدراسيون در تاريخ مذكور در ماموريت خارج از كشور حضور دارند و از اين رو تاريخ برگزاري مجمع به زمان ديگري موكول شود . به همين دليل تلاش داريم در تاريخ ديگري كه به احتمال زياد قبل از پايان سال خواهد بود مجمع اين فدراسيون را برگزار كنيم .

قدمي در پايان پيرامون برگزاري ساير مجامع عمومي تا پيش از پايان سال اظهار داشت : تا پيش از پايان سال حدود 10 مجمع عمومي براي انتخاب رئيس و 25 مجمع براي انتخاب اعضاي هيات رئيسه و مجمع ساليانه پيش رو داريم كه با توجه به محدويت زماني كه در اين زمينه با آن روبرو هستيم اميدواريم بتوانيم تمامي اين مجامع را در موقع مقرر برگزار كنيم .