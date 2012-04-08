"عزت الدوری" بر ادامه شیعه ستیزی شورشیان عراقی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "عزت ابراهیم الدوری" در یک پیام ویدیوئی که بر روی سایت حزب غیرقانونی بعث عراق قرار گرفته بر لزوم مبارزه با دولت نوری المالکی و شیعیان عراق تاکید کرد.

به نوشته آسوشیتدپرس، هنوز صحت این پیام ویودیوئی تائید نشده اما در تصویر منتشر شده فردی یا یک یونیفورم سبز که عینک آفتابی به چشم داشته و شباهت زیادی به معاون رئیس جمهور سابق عراق دارد دیده می شود.

دوری در این پیام ویدیوئی همچنین مدعی دخالت ایران در امور عراق شده است.

"عزت الدوری" در بخشی از این پیام ویدیوئی می گوید : 9 سال از حمله آمریکا به عراق می گذرد اما با این وجود هر کسی می تواند صدای خطراتی را که هر روزه در این کشور طنین انداز می شوند را بشنود.

الدوری از زمان حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق، رویت نشده و بر اساس شواهد موجود وی منابع مالی شورشیان سنی را تامین می کند.

در واکنش به این پیام ویدیوئی، "علی الموسوی" مشاور رسانه ای نخست وزیر عراق گفت: این پیام ویدیوئی موجب دلگرمی تروریست ها می شود. دوری می خواهد تروریسم و خشونت را در زیر سایه مقاومت ترویج کند. اما اینگونه اقدامات تاثیری در کار دولت و روند دموکراسی نخواهد داشت.