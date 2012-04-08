اخوان المسلمین نامزد جایگزین معرفی کرد/ رد صلاحیت نامزد سلفی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البدیل چاپ مصر، حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر در اقدامی غافلگیرانه محمد المرسی رهبر این حزب را نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر تعیین کرد.

اقدام محتاطانه اخوان المسلمین مصر در حالی صورت می گیرد این گروه اخیرا "خیرت الشاطر" را به عنوان نامزد انتخابات معرفی کرده است.

این تصمیم به این دلیل صورت می گیرد در صورتی که خیرت الشاطر رد صلاحیت شد یا موانع قانونی برای نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری مصر وجود داشته باشد محمد المرسی جایگزین وی شود.

در صورتی که صلاحیت خیرت الشاطر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مصر تایید شد محمد المرسی از نامزدی خود انصراف خواهد داد.

از سوی دیگر پایگاه خبری الیوم السابع نیز گزارش داد که "صلاح ابواسماعیل" نامزد سلفی ها در انتخابات ریاست جمهوری مصر به دلیل اینکه مادر وی تابعیت آمریکایی دارد رد صلاحیت شد.

ابواسماعیل وزارت خارجه آمریکا را متهم کرد که در شرایط فعلی بحث تابعیت مادر وی را مطرح کرده اند تا مانع از شرکت وی در انتخابات شوند.

"ثروت الخرباوی" یکی از رهبران سابق اخوان المسلمین مصر در این رابطه اعلام کرد که بهتر است ابواسماعیل در زمینه های دیگر فعالیت داشته باشد چرا که وی یکی از فعالان اصلاح قانون اساسی مصر بود اصلاحاتی که مبتنی بر بندی است که مانع از نامزدی وی برای انتخابات می شود.

انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار است 23 و 24 می (2 و 3 خرداد 91) در این کشور برگزار شود. "خیرت الشاطر" و "عمرو موسی" و "عمر سلیمان" رئیس سازمان اطلاعات رژیم مخلوع "حسنی مبارک" از جمله نامزدهای مطرح در این انتخابات هستند.