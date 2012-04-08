ارسال نامه رئیس جمهور به آیت الله هاشمی شاهرودی تکذیب شد

رئیس دفتر آیت الله هاشمی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در پاسخ به این سئوال که آیا موضوع استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در شورای حل اختلاف قوا از سوی آیت الله هاشمی شاهرودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت گفت: هیچ نامه ای از سوی رئیس جمهور برای آیت الله هاشمی شاهرودی در خصوص بررسی استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارسال نشده است.

به گزارش مهر، پس از اعلام وصول طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه مجلس اخباری مبنی بر درخواست رئیس جمهور از آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس هیئت عالی حل اختلاف قوا برای بررسی موضوع استیضاح وزیر کار در رسانه ها منتشر شد.



احمدی نژاد انتصاب مرتضوی را از مصادیق استیضاح وزیر کار ندانسته و از سویی دیگر علی لاریجانی رئیس جمهور نیز تاکید کرده است استیضاح یک وزیر از موارد اختلاف قوا محسوب نمی شود که هیئت حل اختلاف به آن ورود پیدا کند.



به گزارش خبرنگار مهر پیش از قرائت طرح استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه مجلس رایزنی هایی بین برخی نمایندگان مجلس از جمله محمد حسن ابوترابی فرد با نادران و سروری نمایندگان تهران و از طراحان طرح استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی وجود داشت.



