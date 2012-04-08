کمک شش هزار میلیون ریالی خیران سلامت هرمزگان در نیمه دوم سال 90

به گزارش خبرنگار مهر، یونس فریدی شنبه شب در حاشیه بازدید از نمایشگاه هفته سلامت ضمن قدردانی از مسئولان و برگزار کنندگان نمایشگاه سلامت و تبریک هفته سلامت اظهار داشت: مجمع خیران نیز در راستای معرفی هر چه بیشتر فعالیتهای خود در این نمایشگاه اقدام به راه‌اندازی یک غرفه کرده است.

وی با بیان اینکه با وجود تلاشهای ارزنده دولت در حوزه سلامت ،‌ حضور خیران نیز می‌تواند نقشی مهم را در توسعه این حوزه داشته باشد اضافه کرد: یکی از فعالیتهای اولویت‌دار در واقع یادآوری این امر به خیران و جامعه است تا از این طریق به توسعه مدنظر در حوزه سلامت کمک کرد.

به گفته مدیر عامل مجمع خیران سلامت هرمزگان، این مجمع علاوه بر فعالیت در توسعه امکانات فیزیکی در عرصه تامین، بخشی از هزینه‌های درمان افراد نیازمند نیز فعالیت دارد.

فریدی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امور خیر و فعالیت خیران در جنوب کشور سابقه‌ای دیرینه و تاریخی دارد گفت: انجمن خیران سلامت هرمزگان از سال 84 فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه تاکنون از این طرف این انجمن خدمات و کمک‌های قابل توجهی در حوزه سلامت ارائه داده شده، ابراز داشت: نباید فراموش کرد که تا قبل از راه اندازی این مجمع نیز کمکهای زیادی از طرف خیران هرمزگانی در حوزه فراهم آوری امکانات و اماکن بهداشتی و درمانی شده است.

مدیر عامل مجمع خیران سلامت هرمزگان در این بخش از سخنان خود یادآور شد: احداث بیمارستان پارسیان و اهدا زمین در راستای احداث دانشکده مامایی و پرستاری بندرعباس بخشی از جمله اقدامات خیران در حوزه سلامت طی دهه‌های گذشته است که از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه ارج‌نهادن به امور خیر و خیران می‌تواند انگیزه‌ای برای تداوم کارهای باشد، اضافه کرد: در شش ماهه گذشته به عنوان مثال دو مرکز درمانی در روستاهای پاقلات بالا از توابع شمیل بندرعباس و جاسک و همچنین کمک هزینه‌های ساخت خانه بهداشت از طریق خیران تامین استان تامین شده است.

فریدی با اشاره به بخشی دیگری از فعالیتهای خیران سلامت یادآور شد: میزان کمک مالی خیران در این بخش طی شش ماهه دوم سال 90 به بیش از 600 میلیون تومان رسیده است.

مدیر عامل مجمع خیران سلامت هرمزگان ادامه داد: ترویج و تشویق امور خیر و خیران به منظور مشارکت هر چه بیشتر در کنار اعتماد سازی از جمله مباحث مهم و مدنظر مجمع خیران سلامت هرمزگان است.

وی با بیان اینکه تعامل مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با خیران از جمله سرمایه‌های مهم این حوزه به شمار می‌رود گفت: می‌توان در آینده با ساماندهی هر چه بیشتر حوزه خیران، تعهداتی را نیز در قبال این مجمع ایجاد کرد.

فریدی آگاه‌سازی و افزایش سطح اطلاعات خیران از نیازهای حقیقی حوزه سلامت را به عنوان امری مهم عنوان کرد و گفت: باید در این راه حرکت کرد تا از این طریق بتوان تعریفی جامع و منطقی را از حوزه امور خیریه سلامت در استان ارائه داد.