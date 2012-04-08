17 میلیارد ریال به شرکت های دانش بنیان شرق کشور پرداخت می شود

سید سعید رضا احمدی زاده در گفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به اینکه شرکت های دانش بنیان در اولویت حمایت مالی بنیاد ملی نخبگان هستند، اظهارداشت: کمک های مالی پرداخت شده به شرکت های دانش بنیان بلاعوض بوده و تا پایان سال تعداد شرکت های دانش بنیان خراسان جنوبی و شرق کشور به 10شرکت تعاونی دانش بنیان خواهد رسید.

وی افزود: هدف از تشکیل این شرکت تعاونی های دانش بنیان توانایی و استعداد بسیار گسترده آنها در فعالیت های اقتصادی و تجاری سازی طرح ها و اختراعات نخبگان است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی با بیان این که تا کنون 520 طرح از استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان بلوچستان در خصوص شرکت های تعاونی دانش بنیان به بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی ارسال شده است، گفت: از میان طرح های ارسال شده تنها طرح های علمی بدیع و طرح هایی که قابلیت تجاری سازی دارند برای تشکیل شرکت تعاونی های دانش بنیان به تصویب می رسد.

احمدی زاده ادامه داد: امروزه تنها شرکت های دانش بنیان و با فناوری های فوق پیشرفته زمینه شکوفایی اقتصادی کشور را در عرصه های مختلف فراهم کرده و به دلیل حضور متخصصان برجسته در این شرکت ها، تنها این گروه از موسسات قادر به تولید ارزش افزوده زیاد برای کشور هستند.