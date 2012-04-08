شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر درخصوص اهداف سازمان راهداری در سال 91، اظهار داشت: امسال با توجه به اینکه زمستان سختی را پیش رو داشتیم تلاش خواهیم کرد تا در سال 91 حدود 9 هزار کیلومتر از راه های شریانی کشور ترمیم، بهسازی و روکش آسفالت شود.

وی افزود: عملیات نگهداری و بهسازی در حدود 3 هزارکیلومتر از بزرگراه ها و آزادراه ها و 8 هزار کیلومتر از راه های اصلی پیش بینی شده است همچنین برای سایر راه ها هم حدود 8 هزار کیلومتر عملیات درزگیری و 12 هزار کیلومتر اجرای عملیات حفاظتی روگیر راه ها انجام می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش ایمنی در راه ها، اظهار داشت: با توجه به افزایش تردد در جاده ها تبدیل راه های فرعی به اصلی و آزادراه و بزرگراه در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: تلاش داریم امسال 850 نقطه مقطع و تقاطع پرحادثه را در راه های شریانی و حدود 30 تقاطع غیرهمسطح را از محل بودجه های ملی و استانی بر طرف کنیم.

وی افزود: امسال 430 پل بزرگ تعمیر شده و 63 هزار کیلومتر از راه های شریانی خط کشی می شود همچنین تعداد 2550 علایم انتظامی و اخطاری و 13 هزار متر مربع علایم اطلاعاتی درجاده ها نصب خواهد شد.

اجرای رتبه بندی شرکت های حمل و نقل از ابتدای امسال

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با اشاره به اینک رتبه بندی شرکت های حمل و نقل از اقدامات دیگری بود که از آذر 90 اجرا شده است، گفت: از ابتدای سال 91 همه شرکت های حمل و نقلی مسافری دارای رتبه 5 هستند که اگر بخواهند به رتبه های 4 ، 3، 2 و یک ارتقا پیدا کنند باید خدمات و سایر امکانات خود را افزایش دهند.

وی با بیان اینکه از این پس قیمت بلیت ها متناسب با رتبه ها تعیین می شود، افزود: این رتبه بندی به این منظور انجام گرفته تا مردم نسبت شرایط یک شرکت و خدمات ارایه شده از سوی آن اطلاع داشته باشند و متناسب با آن از شرکت ها خدمات درخواست کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی به ارتقا ایمنی جاده ها و کاهش سوانح اشاره کرد و گفت: امسال قصد داریم با همکاری سایر ارگان ها مانند پلیس و امداد روند کاهیشی تصادفات را ادامه دهیم و 10 درصد کاهش تلفات را اجرایی کنیم.