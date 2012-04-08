افزایش سن امید به زندگی در گلستان

عبدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اکنون میانگین سنی در بین زنان 73 سال و مردان 70 سال است. این درحالی است که به دلیل کاهش موالید جمعیت دنیا رو به سالمندی رفته است.

وی عنوان کرد: برای داشتن سالمندی سالم باید روی این قشر برنامه ریزی داشته باشیم تا با مشکل مواجه نشویم.

عباسی گفت: طبق آمار اگر کشوری بالای 10 درصد جمعت سالمند داشته باشد بیش از 50 درصد هزینه های درمانی صرف این قشر خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: برای داشتن سالمندی سالم باید از دوره جنینی برنامه ریزی صورت گیرد.

وی یادآور شد: به عنوان نمونه اگر جنین دچار سوء تغذیه باشد در سالمندی بروز دیابت در فرد تقویت خواهد شد.