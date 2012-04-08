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۲۰ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۰۸

عباسی با مهر عنوان کرد:

افزایش سن امید به زندگی در گلستان

افزایش سن امید به زندگی در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: میزان امید به زندگی در استان رو به افزایش است.

عبدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اکنون میانگین سنی در بین زنان 73 سال و مردان 70 سال است. این درحالی است که به دلیل کاهش موالید جمعیت دنیا رو به سالمندی رفته است.

وی عنوان کرد: برای داشتن سالمندی سالم باید روی این قشر برنامه ریزی داشته باشیم تا با مشکل مواجه نشویم.

عباسی گفت: طبق آمار اگر کشوری بالای 10 درصد جمعت سالمند داشته باشد بیش از 50 درصد هزینه های درمانی صرف این قشر خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: برای داشتن سالمندی سالم باید از دوره جنینی برنامه ریزی صورت گیرد.

وی یادآور شد: به عنوان نمونه اگر جنین دچار سوء تغذیه باشد در سالمندی بروز دیابت در فرد تقویت خواهد شد.

کد مطلب 1571093

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