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۲۰ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۴۴

منتظری به مهر خبرداد:

جمعیت هلال احمر آماده تشکیل مرکز داروخانه/گرایش به بخش خصوصی

جمعیت هلال احمر آماده تشکیل مرکز داروخانه/گرایش به بخش خصوصی

کرج- خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: علی رغم گرایش به واگذاری داروخانه مرکز، جمعیت هلال احمر استان البرز آمادگی تشکیل این داروخانه و ارائه خدمات به مردم کرج و شهرستانهای همجوار آن را دارد.

محمد منتظری با اعلام این خبر درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: داروخانه فعلی جمعیت هلال احمر علاوه برتامین داروها از شرکت های توزیع دارو، داروهای ویژه با خدمات رایگان که مختص جمعیت هلال احمر است را نیز داراست و از آنجایی که سازمانی بشر دوستانه محسوب می شود از منابع متعددی امکان تامین دارو را دارد .

وی افزود: پتانسیل های بالای این مرکز باعث شده است تا آمادگی خود را مبنی بر تاسیس داروخانه ای مرکزی داشته باشیم تا علاوه بر استان نیازهای شهرستانهای همجواری همچون ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان را داشته باشیم.

منتظری در ادامه عنوان کرد: با وجود جلسات متعددی که با حضور مسئولان امر و دانشگاه علوم پزشکی استان البرز صورت گرفته است؛ اما بیشترین گرایش بر واگذاری داروخانه به بخش خصوصی است.

وی گفت: جمعیت هلال احمر استان البرز آمادگی کامل دارد تا با همکاری استانداری و دانشگاه علوم پزشکی استان  نسبت به تاسیس این داروخانه مرکزی اقدام کند و بخش اعظمی از نیاز دارو را در استان مرتفع کند.

کد مطلب 1571151

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