منتظری به مهر خبرداد: جمعیت هلال احمر آماده تشکیل مرکز داروخانه/گرایش به بخش خصوصی

کرج- خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: علی رغم گرایش به واگذاری داروخانه مرکز، جمعیت هلال احمر استان البرز آمادگی تشکیل این داروخانه و ارائه خدمات به مردم کرج و شهرستانهای همجوار آن را دارد.