اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان در گرگان/ حضور پنج گلستانی

به گزارش خبرنگار مهر، کسب آمادگی بیشتر برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا از اهداف برگزاری این اردو 11 روزه است.

ایرج مظفری مربی تیم ملی والیبال نوجوانان کشور در حاشیه اردوی این تیم در سالن 9 دی گرگان گفت: تمرینات صبح با وزنه و تمرینات عصر توپی است.

وی اظهار داشت: تیم ملی پاکستان امسال به تهران می آید و قرار است بازی نیز با تیم ملی والیبال نوجوانان داشته باشند.

وی مسابقات دانش آموزی فرانسه را از دیگر برنامه های پیش روی برشمرد و گفت: این مسابقات جهانی است.

مسابقات المپاد دانش آموزی در روسیه و مسابقات قهرمانی جوانان آسیا نیز از دیگر برنامه هاست.

مظفری گفت: هزار بازیکن نوجوان والیبال در کشور تست شدند که از این تعداد 350 نفر به اردو دعوت شده اند.

وی با یادآوری اینکه دارای دو تیم الف و ب هستیم و هیچکدام از بازیکنان حذف نمی شوند، افزود: از مجموع 20 نفری که در اردوی تیم والیبال نوجوانان کشور حضور دارند، پنج نفر گلستانی هستند.