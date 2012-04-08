پزشک خانواده شهری اولویت تیم سلامت در چناران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهری صبح یکشنبه در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت هفته سلامت اظهار داشت: 7.3 درصد جمعیت کشور ما سالمند هستند که براساس هرم سنی که ترسیم شده است سال به سال جمعیت سالمندان افزایش می یابد.

وی ادامه داد: سالمندی به معنای از کارافتادگی، گوشه گیری و تنهائی نیست بلکه با رعایت اصول بهداشتی، تغذیه سالم، ورزش منظم، دوری از دخانیات، معاینات ادواری، کاهش استرس و توکل برخدا می توان از بروز بسیاری از بیماری های دوران سالمندی جلوگیری کرد.

علی مهری همچنین با اشاره به آیات قرآن و روایت معصومین در خصوص احترام به والدین و بزرگان تصریح کرد: تکریم، محبت و احترام به سالمندان نقش بسزائی در سلامت و حفظ اعتماد به نفس آنان دارد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان چناران، مهمترین اقدامات سال90 در حوزه سلامت را راه اندازی مرکز سلوگرد، افتتاح پنج خانه بهداشت، راه اندازی مرکز گلمکان و همچنین جذب متخصصین مجرب و متعهد در بخش های مختلف شبکه بهداشت و درمان برشمرد.

وی با اشاره به تجهیز بیمارستان ثامن الائمه این شهرستان به دستگاه های مدرن گفت: هشت مرکز بهداشتی درمانی در قالب 13 تیم سلامت و 53 خانه بهداشت ، چهار پایگاه اور‍ژانس 115 و شش پایگاه بهداشتی به همراه یک بیمارستان 50 تختخوابی مجهز آماده ارائه خدمات به مردم و زائرین حرم رضوی هستند.