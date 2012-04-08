ترکیه در پازل آمریکا بازی می کند/ موضع قاطع مجلس در برابر رفتار ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی محمد دهقان با تاکید بر اینکه جهت­گیری سیاست خارجی و تصمیم گیری درباره مسائل کلان کشور مبتنی بر تدابیر مقام معظم رهبری است، افزود: طبق قانون اساسی سیاست­های کلی نظام هم در داخل و هم خارج کشور از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین شده اما قوای سه گانه نیز هر کدام درباره مسائل کشور وظایف خود را بر عهده دارند.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در همه دنیا مرسوم است که مقامات دیپلماتیک و مسئولان سیاست خارجی هر کشوری وظایفی رسمی برعهده داشته و نمایندگان مجلس و گروه­های غیررسمی نیز وظایف خود را بر عهده دارند.

این نماینده مردم در مجلس هشتم، با تاکید بر موضع­گیری نمایندگان مجلس در مقابل رفتارهای ترکیه، گفت: اخیرا رفتارهای مقامات ترکیه باعث شده سوریه به عنوان یکی از هم پیمانان اصلی در جبهه مقاومت مورد فشار قرار گرفته و حتی از مرزهای خود اقدام به کمک رسانی به معارضان سوری کرده است.

موضع مجلس در برابر رفتارهای غیرصادقانه ترکیه محکم بود

عضو کمیسیون قضایی در مجلس هشتم، همچنین بر دیدار مقامات کشور ترکیه با مسئولان ایران تاکید کرد و گفت: بعد از این دیدار هم شاهد اقدام مقامات ترکیه مبنی بر برگزاری کنفرانس استانبول با عنوان دوستان سوریه بودیم که در آن جلسات هم طراحی­هایی علیه دولت سوریه انجام شد، به همین دلیل ما به عنوان نمایندگان مجلس حق طبیعی خود می­دانیم که در مقابل رفتارهای غیرصادقانه ترکیه موضع گیری کرده و نسبت به آن اعتراض داشته باشیم.

دهقان با بیان اینکه نمایندگان مجلس در این زمینه به وظیفه خود عمل می کنند، یادآور شد: نمایندگان ملت هر جا که رفتار کشوری هر چند دوست را به دور از صداقت و شایسته نقد ببینند حق خود می­دانند از تریبون­هایی که در اختیار دارند به آن رفتار اعتراض داشته باشند.

وی با بیان اینکه وزیر خارجه در قبال ترکیه در چارچوب وظایف خود عمل کند، تاکید کرد: در این زمینه نمایندگان و ریاست مجلس در مقابل این اقدامات ترکیه نظرات خود را دارند، از این رو مقامات رسمی کشور مثل وزرات خارجه نه تنها نباید از چنین اظهارنظرهایی دلگیر شوند بلکه باید آن را فرصت تلقی کنند.

اعتراض به رفتار ترکیه به معنی مخدوش شدن روابط نیست

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس هشتم، با بیان اینکه وزیر خارجه در این زمینه باید به وظیفه خود عمل کند، افزود: وی نه تنها نباید موضع گیری مجلس را نفی کرده و یا به آن اعتراض کند بلکه باید از نظرات نمایندگان به عنوان فرصت برای پیشبرد سیاست خارجی بهره بگیرد.

نماینده مردم چناران در مجلس هشتم، با تاکید بر اینکه نمایندگان نظراتی مستقل دارند، افزود: ما به عنوان نمایندگان مجلس دیدگاه ملت را در قالب مواضع مستقل بیان کرده و در این زمینه گله­هایی از مقامات کشور ترکیه داریم اما این موضوع به معنای مخدوش شدن روابط استراتژیک ما با ترکیه نیست، بلکه همچنان معتقدیم باید با ترکیه روابط پایدار داشته باشیم به شرط اینکه ترکیه اشتباهات فاحش نداشته باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس، ادامه داد: ترکیه به عنوان کشوری مسلمان نباید بر خلاف خواست ملت خود در پازل آمریکا و رژیم صهیونیستی بازی کند زیرا دشمنی با سوریه خواست و هدف اصلی آنهاست.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص روابط ایران و ترکیه گفته است که اظهارات اشخاص مختلف در دو کشور نباید بر روابط راهبردی ایران و ترکیه تاثیر منفی بگذارد و مواضع رسمی مسئولان ذیربط باید ملاک ارزیابی و عمل قرار گیرد.