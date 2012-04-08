اعتبارات استانی شهرکهای صنعتی گلستان 157 میلیارد ریال افزایش یافت

نیما بیرودیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به ضرورت تامین اعتبار برای اجرای پروژه های عمومی و عمرانی اولویت دار ، اعتبارات مصوب این شرکت 103 درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: با پیگیریهای مستمر، مبلغ 37 هزار و 981 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک و دارایی های سرمایه ای جزء 67 ردیف 550000 (امور تولیدی، اقتصادی ماده 180) به شرکت شهرک های صنعتی استان تخصیص یافت.

به گفته وی، همچنین مبلغ 42 هزار و 390 میلیون ریال از محل ردیف اجزاء 21 و 80 ردیف 5500 قانون بودجه سال 90 به این شرکت اختصاص یافت.

بیرودیان گفت: اعتبار مصوب سال 1390 شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان معادل 77 هزار و 553 میلیون ریال بوده است.



به گفته وی این میزان اعتبار بعد از تعریف پروژه های مورد نظر، برای تکمیل شهرک ها و نواحی صنعتی استان از جمله شهرک صنعتی بندرترکمن، گنبد، علی آباد، گمیشان و مراوه تپه و نواحی صنعتی کلاله و گز غربی هزینه خواهد شد.