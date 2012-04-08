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۲۰ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۰۵

سید احمدی خبر داد:

افزایش 14 درصدی ارزش کالاهای صادراتی آذربایجان غربی

افزایش 14 درصدی ارزش کالاهای صادراتی آذربایجان غربی

ارومیه- خبرگزاری مهر: ناظر گمرکات آذربایجان غربی از افزایش 14 درصدی ارزش کالاهای صادراتی استان طی سال 90 نسبت به سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میر هاشم سید احمدی از افزایش 32 درصدی میزان صادرات کالا از گمرکات و بازارچه های استان طی سال 89 نسبت به سال گذشته خبر داد و با بیان اینکه در این راستا بیش از یک میلیون تن کالا صادر شده است، گفت: این در حالی است که طی سال 88 ارزش کالاهای صادر شده 469 میلیون و 396 هزار دلار بود.

وی با بیان اینکه این میزان ارزش ریالی صادرات 14 درصد بیشتر از ارزش ریالی کالاهای صادر شده طی سال 89 بود، اظهار داشت: 60 درصد از صادرات استان از لحاظ ارزش دلاری به عراق، 25 درصد به ترکیه و بقیه به کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، آلمان، گرجستان، هنگ کنگ و روسیه صادر شده است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی انواع میوه با 18 درصد را بیشترین کالاهای صادراتی آذربایجان غربی عنوان کرد و ادامه داد: فرآورده های سبزیجات و میوه ها، انواع سیمان و گچ، مواد پلاستیکی، سوختهای معدنی، قیر، موم، بیسکویت، ماشین آلات و وسایل مکانیکی، لبنیات، مصنوعات چدن، آهن و فولاد از دیگر کالاهای صادراتی هستند .

سید احمدی گفت: طی این مدت 539 هزار و 203 تن کالا به ارزش بالغ بر 780 میلیون و 594 هزار دلار از گمرکات و بازارچه های آذربایجان غربی وارد کشور شده که از لحاظ ارزش 17 و از لحاظ وزن دو درصد افزایش دارد .

وی از در دست اجرا بودن طرح پنجره واحد تجاری در برخی گمرکات آذربایجان غربی خبر داد و افزود: گمرکات شاهرگ توسعه استان بوده که باید در این راستا و برای بهره گیری از فواید آنها زیرساخت های تجاری استان مورد توجه ویژه قرار گیرد.

آذربایجان غربی در شمال غربی ایران با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان غربی بیش از 880 کیلومتر مرز مشترک داشته و مرزهای بازرگان و سرو در مرز ایران و ترکیه، تمرچین پیرانشهر در مرز ایران و عراق و پلدشت در مرز ایران و جمهوری آذربایجان غربی جرز فعالترین مرز کشور محسوب می شوند.

کد مطلب 1571247

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