افزایش 14 درصدی ارزش کالاهای صادراتی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، میر هاشم سید احمدی از افزایش 32 درصدی میزان صادرات کالا از گمرکات و بازارچه های استان طی سال 89 نسبت به سال گذشته خبر داد و با بیان اینکه در این راستا بیش از یک میلیون تن کالا صادر شده است، گفت: این در حالی است که طی سال 88 ارزش کالاهای صادر شده 469 میلیون و 396 هزار دلار بود.

وی با بیان اینکه این میزان ارزش ریالی صادرات 14 درصد بیشتر از ارزش ریالی کالاهای صادر شده طی سال 89 بود، اظهار داشت: 60 درصد از صادرات استان از لحاظ ارزش دلاری به عراق، 25 درصد به ترکیه و بقیه به کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، آلمان، گرجستان، هنگ کنگ و روسیه صادر شده است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی انواع میوه با 18 درصد را بیشترین کالاهای صادراتی آذربایجان غربی عنوان کرد و ادامه داد: فرآورده های سبزیجات و میوه ها، انواع سیمان و گچ، مواد پلاستیکی، سوختهای معدنی، قیر، موم، بیسکویت، ماشین آلات و وسایل مکانیکی، لبنیات، مصنوعات چدن، آهن و فولاد از دیگر کالاهای صادراتی هستند .

سید احمدی گفت: طی این مدت 539 هزار و 203 تن کالا به ارزش بالغ بر 780 میلیون و 594 هزار دلار از گمرکات و بازارچه های آذربایجان غربی وارد کشور شده که از لحاظ ارزش 17 و از لحاظ وزن دو درصد افزایش دارد .

وی از در دست اجرا بودن طرح پنجره واحد تجاری در برخی گمرکات آذربایجان غربی خبر داد و افزود: گمرکات شاهرگ توسعه استان بوده که باید در این راستا و برای بهره گیری از فواید آنها زیرساخت های تجاری استان مورد توجه ویژه قرار گیرد.

آذربایجان غربی در شمال غربی ایران با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان غربی بیش از 880 کیلومتر مرز مشترک داشته و مرزهای بازرگان و سرو در مرز ایران و ترکیه، تمرچین پیرانشهر در مرز ایران و عراق و پلدشت در مرز ایران و جمهوری آذربایجان غربی جرز فعالترین مرز کشور محسوب می شوند.