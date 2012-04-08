  1. بین الملل
۲۰ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۴۳

سیف الاسلام بزودی به زندان رسمی طرابلس منتقل می شود

سیف الاسلام بزودی به زندان رسمی طرابلس منتقل می شود

رسانه های عربی از انتقال قریب الوقوع پسر دیکتاتور معدوم لیبی به یک زندان رسمی در طرابلس طی چند روز آتی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "احمد الجهانی" نماینده لیبی در دادگاه جنایی بین المللی اظهار داشت که مقامات لیبی هرگز سیف الاسلام را به این دادگاه تحویل نخواهند داد و وی طی چند روز آتی به طرابلس منتقل خواهد شد.

وی افزود: سیف الاسلام تحت هیچ شرایطی به دادگاه جنایی بین المللی تحویل داده نخواهد شد و در نتیجه هرگز در لاهه محاکمه نمی شود.

الجهانی خاطرنشان کرد: انقلابیون شهر الزنتان با تحویل سیف الاسلام به مسئولان لیبی موافقت کرده اند و بنابراین پسر معمر قذافی تا قبل از اواخر هفته جاری به یک زندان رسمی در طرابلس منتقل و طبق قانون لیبی محاکمه خواهد شد.

سیف الاسلام قذافی نوزدهم نوامبر 2011 به اتهام ارتکاب جنایت ضد بشری و سکوب قیام مردمی لیبی در جنوب این کشور بازداشت شد. 

کد مطلب 1571260

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها