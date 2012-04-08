آغاز ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی از امروز/ اعلام جزئیات ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در بیست و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی از روز 20 فروردین آغاز شده و تا 3 اردیبهشت ادامه دارد. به گزارش به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir انجام خواهد شد و مهلت ثبت نام تمدید نمی شود. کلیه مدارک مندرج در دفترچه راهنما باید از سوی داوطلب اسکن شده و به صورت اینترنتی ارسال شود.

آزمون کتبی در 29 تیرماه 91 در شهرهای تهران، اصفهان، بابل، تبریز، شیراز، کرمان، مشهد، یزد و همدان برگزار می شود و نتایج اولیه کلید داوطلبان و اسامی واجدین شرایط پذیرش (سه برابر ظرفیت) پس از آماده شدن از سوی مرکز سنجش اعلام می شود.

شرایط عمومی لازم برای پذیرش دستیار در دوره تخصصی دندانپزشکی اعتقاد کامل به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور، داشتن مدرک دکتری دندانپزشکی عمومی، نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر انجام خدمات طرح نیروی انسانی، نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر خدمت وظیفه عمومی، برخورداری از سلامت جسم و روان و نداشتن نقص عضو موثر حرفه ای است.

برنامه زمان بندی آزمون پذیرش دستیاری تخصصی دندانپزشکی سال 91

ردیف موضوع تاریخ 1 ثبت نام و ارسال مدارک آزمون دستیاری دندانپزشکی 20 فروردین 91 تا 3 اردیبهشت 91 2 اعلام نتیجه بررسی مدارک داوطلبان 27 خرداد 91 3 توزیع کارت ورود به جلسه آزمون از 26 تیر 91 تا 28 تیر 91 4 آزمون 29 تیر 91 5 اعلام کلیه اولیه آزمون 31 تیر 91 6 مهلت ارسال اینترنتی اعتراضات به سئوالات آزمون 31 تیر 91 تا 2 مرداد 91 7 اعلام کلید نهایی 7 مرداد 91 8 انتشار کارنامه اولیه و آغاز انتخاب رشته/ محل 11 مرداد 91 9 اعلام نتایج نهایی 7 شهریور 91

بر اساس اعلام وزارت بهداشت درباره نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ انجام خدمات طرح نیروی انسانی، دانش آموختگان رشته دندانپزشکی چنانچه حداکثر 3 ماه بعد از فراغت از تحصیل، خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را در منطقه چهارپنجم و پایین تر شروع کنند، مجاز به شرکت در آزمون هستند. این گروه از فارغ التحصیلان در صورت پذیرفته شدن در آزمون باید تا زمان شروع دوره تحصیلی به خدمات قانونی خود ادامه دهند.