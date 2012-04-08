"صدف" محلی برای ترویج حجاب است

به گزارش خبرنگار مهر، این مستند که امیر حسین اکبری تهیه کنندگی، نگارش و کارگردانی آن را بر عهده دارد، به موضوع‌هایی همچون بررسی پوشش و تاثیر آن در جهت‌دهی رفتارها و عملکردهای جامعه می‌پردازد و حجاب را از دیدگاه اخلاقی و همچنین پوشش در زنان و مردان بررسی می‌کند.

نگاهی دوباره به عملکرد طراحان مد ایرانی، قاچاق انواع لباس به کشور و تبلیغ بی حجابی در شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای از آیتم‌های متفاوت مجموعه مستند "صدف" هستند.

امیر حسین اکبری با بیان اینکه مرحله تحقیق و پژوهش "صدف" به پایان رسیده است، گفت: از اواخر هفته کار پیش تولید این مستند آغاز می‌شود.

وی از سفر به مالزی و فرانسه برای ساخت بخش‌هایی از این مستند خبرداد و گفت: بررسی کاستی‌های اخلاقی جوامع غیر دینی که ناشی از نبود پوشش کامل و حفظ نشدن حریم‌های دینی و اخلاقی است، از اهداف سفر به این دو کشور است.

اکبری افزود: مستند "صدف" در 13 قسمت 26 دقیقه‌ای تهیه خواهد شد و در هر قسمت اعتقادات و باورهای متفاوت زنان و مردان ایرانی و خارجی درباره پوشش و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی بیان می‌شود.

به گفته امیر حسین اکبری ساخت مستند "صدف" احتمالاً سه ماه طول خواهد کشید و پس از مراحل تدوین برای پخش از شبکه یک به گروه مستند این شبکه تحویل داده می‌شود.