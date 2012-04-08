  1. هنر
۲۰ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۵۵

یک کارگردان مستند:

"صدف" محلی برای ترویج حجاب است

"صدف" محلی برای ترویج حجاب است

کارگردان مستند "صدف" هدف از ساخت این فیلم را ترویج حجاب و عفاف اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مستند که امیر حسین اکبری تهیه کنندگی، نگارش و کارگردانی آن را بر عهده دارد، به موضوع‌هایی همچون بررسی پوشش و تاثیر آن در جهت‌دهی رفتارها و عملکردهای جامعه می‌پردازد و حجاب را از دیدگاه اخلاقی و همچنین پوشش در زنان و مردان بررسی می‌کند. 

نگاهی دوباره به عملکرد طراحان مد ایرانی، قاچاق انواع لباس به کشور و تبلیغ بی حجابی در شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای از آیتم‌های متفاوت مجموعه مستند "صدف" هستند.

امیر حسین اکبری با بیان اینکه مرحله تحقیق و پژوهش "صدف" به پایان رسیده است، گفت: از اواخر هفته کار پیش تولید این مستند آغاز می‌شود.

وی از سفر به مالزی و فرانسه برای ساخت بخش‌هایی از این مستند خبرداد و گفت:  بررسی کاستی‌های اخلاقی جوامع  غیر دینی که ناشی از  نبود پوشش کامل و حفظ نشدن حریم‌های دینی و اخلاقی است، از اهداف سفر به این دو کشور است. 

اکبری افزود: مستند "صدف" در 13 قسمت 26 دقیقه‌ای تهیه خواهد شد و در هر قسمت اعتقادات و باورهای متفاوت زنان و مردان ایرانی و خارجی درباره  پوشش و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی بیان می‌شود.

به گفته امیر حسین اکبری ساخت مستند "صدف" احتمالاً سه ماه طول خواهد کشید و پس از مراحل تدوین برای پخش از شبکه یک  به گروه مستند این شبکه تحویل داده می‌شود.  

کد مطلب 1571270

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها