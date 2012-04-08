  1. سیاست
۲۰ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

امیریان اعلام کرد:

کمپین "حمایت از فعالیت هسته‌ای ایران" در دانشگاه‌های کشور تشکیل شد

کمپین "حمایت از فعالیت هسته‌ای ایران" در دانشگاه‌های کشور تشکیل شد

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت با اشاره به 20 فروردین، سالروز ملی فناوری هسته‌ای از تشکیل کمپین حمایت از فعالیت های هسته ای ایران در دانشگاه های کشور خبر داد.

مهدی امیریان "دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت" در گفتگو با خبرنگار مهر،با اعلام این خبر گفت: به مناسبت 20 فروردین سالروزملی فناوری هسته‌ای و به یاد گرامیداشت شهدای هسته ای کمپین حمایت از فعالیت هسته ای ایران در دانشگاه ها تشکیل شد.

وی با بیان اینکه این کمپین به همت دفتر تحکیم وحدت تشکیل شده است گفت: قرار است این کمپین از امروز تا اخر هفته فعال باشد و طی آن امضاء دانشجویان جمع‌آوری شود.

این فعال دانشجویی ادامه داد: اگر با استقبال دانشجویان روبه رو شویم حتما این کمپین را از محیط دانشگاه به جامعه می آوریم تا مردم نیز به کمپین بپیوندند.

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: یکی از اهداف مهم کمپین حمایت از فعالیت های هسته ای ایران و حمایت قاطع مسئولان از دانش هسته ای ایران است،ما در این کمپین از مسئولین خواسته ایم که با قاطعیت از حق ملت دفاع کنند.

امیریان گفت: البته بنا داریم برنامه های دیگر در رابطه با فعالیت های هسته ای برگزار کنیم که به مرور زمان آنها را اعلام می کنیم.

کد مطلب 1571332

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