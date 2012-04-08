به گزارش خبرگزاری مهر، شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان در گفتگوی اختصاصی با سایت رسمی فدراسیون درباره دو بازی گذشته این تیم گفت: در بازی اول مقابل عراق با تاکتیکی به رقابت پرداختیم که توانستیم با 13 گل پیروز میدان شویم. در واقع هدف‌مان این بود که با دو سیستم متفاوت مقابل دو تیم عربی به میدان برویم.

وی در ادامه افزود: در بازی اول تمام داشته‌های خود را رو نکردیم و در بازی دوم با قدرت مقابل میزبان رقابت‌ها ظاهر شدیم. بازی مقابل بحرین بسیار سخت بود. درست است که با 6 گل از سد این تیم گذشتیم اما تیم بحرین بسیار پیشرفت کرده بود و بازیکنان سرسختی داشت.

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان خاطر نشان کرد: معتقدم که به خاطر توان بالای بازیکنان ایران، بحرین نتوانست حریف‌مان شود. بحرین حریف سرسختی بود که با تلاش بازیکنان از پیش رو برداشته شد و در واقع ایران مقابل بحرین شگفتی ساز بود.

مظفر در ادامه گفت: در دو بازی به هدف‌مان که به عنوان سرگروه باید کنیم، رسیدیم. در واقع تفاضل گل در این تورنمنت‌ها برای ما اهمیتی ندارد و هدف‌مان کسب جام قهرمانی است که امیداورم به این مهم برسیم.

وی دیدار مقابل لبنان را دشوار خواند و گفت: اکنون دیدار مقابل لبنان در مرحله نیمه نهایی را پیش رو داریم که بسیار سخت است. خوشبختانه دی وی دی بازی اردن و لبنان را دیده‌ایم و به شدت تمام حرکات بازیکنان را زیر نظر داشته و آنالیز کرده‌ایم. ضمن اینکه اردن با بحرین نیز به رقابت می‌پردازد و این بازی را می‌توانیم بررسی کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان ضمن ابراز امیدواری از اینکه تیمش در دیدارهای پیش رو موفق باشد، خاطر نشان کرد: در واقع حضور در این تورنمنت و پیروزی در مقابل تیمی چون بحرین نشان داد که برنامه‌ها و اردوهای تدارکاتی که از آبان‌ماه شروع کردیم بی اهمیت نبوده و باعث شده تا ایران بازی فوتسال مدرنی را به نمایش بگذارد.

وی تاکید کرد: معتقدم این مسیری که شروع کردیم را باید ادامه دهیم، چرا که تمامی کشورها دائما با برگزاری اردوهای مختلف در مسیر رشد قرار دارند و ما نباید از این غافله عقب باشیم.

مظفر در ادامه در خصوص وضعیت بازیکنانش گفت: تمامی بازیکنان درشرایط خوبی قرار دارند و تنها فرشته کریمی در بازی دیروز مصدوم شد. کریمی به دلیل درد شدیدی که داشت، پزشک تیم معاینات خود را متوقف کرد و امروز قرار است تا پس از معاینه نهایی، در خصوص حضور وی در بازی مقابل لبنان اظهارنظر کند. خوشبختانه با دو روز فرصتی که داریم امیدوار هستم ایم بازیکن به بازی با لبنان برسد.

وی در پایان در خصوص داوری این دوره از رقابت‌ها گفت: ابتدا نگران بودم در بازی مقابل بحرین داورها نقش بسزایی در نتیجه بازی داشته باشند و مانند همیشه برای ایران مشکل آفرین باشند اما خوشبختانه تیم داوری بسیار خوب قضاوت کرد. معتقدم میزبان این دوره از مسابقات شرایط برگزاری مسابقه را به طوری فراهم کرده است که شاهد برگزاری تورنمنت در سطح بین المللی هستیم و دیگر از شرایط سخت برای بازیکنان و کادر فنی دیگر خبری نیست.

تیم فوتسال بانوان ایران با پیروزی پرگل برابر بحرین به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال بانوان غرب آسیا صعود کرد.