روحیه کاری سالهای اول انقلاب را باید احیا کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور رئیس، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه و جمعی از معاونان و مدیران سازمان و مدیران ادارات تابعه جهاد کشاورزی استان اصفهان دیدار نوروزی مسئولان این سازمان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر اصفهان صبح یکشنبه برگزار شد.

آیت الله سید یوسف طباطبائی‌نژاد دراین دیدار ضمن تبریک سال نو به دست اندرکاران تولید در بخش کشاورزی، اظهار داشت: تمامی ما باید دست به دست هم بدهیم تا شعار سال 91 ، رونق تولید ملی که رهبر معظم انقلاب عنوان شد جامه عمل بپوشاند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: روحیه کاری سالهای اول انقلاب را باید احیاء کنیم تا رونق اقتصادی محقق شود.

وی همچنین افزود: بخش کشاورزی باید به تولید بعضی محصولات ارزشمند بومی استان مثل سیبری خمینی شهر، گلابی نطنز و محصولات بومی دیگر توجه ویژه داشته باشد و به توسعه آن بیشتر توجه کند.

طباطبا‌ئی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: به کشاورز باید بهای بیشتری داده شود و شکل کشاورزی در باغات و مزارع مدرن شود.

وی لازمه کارهای اصولی را فکر بیشتر دانسته و خواستار کار متفکرانه در بخش کشاورزی شد.

تولیدملی فرصتی برای حمایت از سرمایه‌گذار داخلی است

همچنین در ابتدای این برنامه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه کوچک‌زاده اظهار داشت: سال تولید ملی را فرصتی برای توسعه و حمایت بیشتر از تولید کنندگان در بخش کشاورزی می‌دانیم.

وی افزود: تیم مدیریتی در جهاد کشاورزی یک تیم همدل و معتقد است که با وجود کارکنان سازمان موفقیت‌های قابل توجهی را در خدمت به کشاورزی بدست آورده‌اند.

تولید ملی فرصتی مغتنم برای افزایش تولیدات کشاورزی است



در ادامه این نشست محمدرضا نریمانی نیز عملکرد این سازمان را در سال گذشته مورد توجه قرار داد و گفت: طرح هیئت وزیران که در دی ماه سال گذشته در خصوص افزایش تولید و اشتغال در بخش کشاورزی مصوب شد می‌تواند در تحقق شعار سال جاری که توسط رهبر معظم سال تولید ملی نام‌گذاری شد موثر باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: نام‌گذاری امسال را فرصت مغتنمی می‌دانیم تا به تولیدات داخلی بخش کشاورزی رونق و هویت و اعتبار بیشتری ببخشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تشکیل کارگروه توسعه کشاورزی با مسئولیت رئیس جمهوررا نشان عزم دولت برای فراهم کردن استقلال غذای کشور دانست.

وی در پایان اضافه کرد: کیفیت تولید، افزایش بهره‌وری، توسعه سرمایه‌گذاری از موضوعات حائز اهمیت در برنامه‌ریزی‌های بخش کشاورزی استان است.