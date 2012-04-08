قرارداد 11 واحد صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه منعقد شد

جهانگیر شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از محل اعتبارات طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع به استان مبلغ یک میلیارد ریال اختصاص یافته که پس از انجام فرآیند عارضه یابی توسط مشاورین و تایید ناظرین فنی تعیین شده در قالب یارانه بلاعوض پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه افزود: مبلغ این یارانه 50 درصد حق الزحمه مشاور و 50 درصد مابقی نیز توسط واحدهای صنعتی پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح گامی موثر برای شناسایی مشکلات و عوارض واحدهای صنعتی است به طوری که تأکید طرح علاوه بر عوارض عمومی واحدهای صنعتی، معطوف به بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در واحدهای صنعتی به خصوص واحدهای صنعتی انرژی بر است.

شاهمرادی تاکید کرد: این گروه از واحدهای صنعتی می توانند برای اصلاح ساختار و نوسازی با هدف بهینه سازی و کاهش هزینه ها از یارانه و تسهیلات این طرح استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه در پایان گفت: به طور کلی اجرای این طرح باعث کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و صنعتی، مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی، افزایش توان رقابت واحدها، افزایش بهره وری و تولید پویا تر خواهد شد.