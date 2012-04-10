غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار پرسپولیس برابر داماش ضمن بیان مطلب فوق گفت: واقعا روز بدی برای فوتبال بود و من از دیدن این صحنهها متاسف شدم. ورزشگاهها جای این شعارها نیست و رفتار تماشاگران دو تیم اصلا جالب نبود.
وی سرپرست سازمان لیگ با اشاره به اینکه نمیخواهد در مورد قضاوت داور صحبت کند اما برای رفیعی هم روز خوبی نبود، در مورد چگونگی مقابله با این اتفاقات افزود: باید این اتفاقات تلخ ریشهیابی شده و به شکلی منطقی با آنها برخورد شود. فوتبال باید باعث شادی مردم شده و همه از دیدن آن لذت ببرند نه اینکه شاهد بروز چنین اتفاقاتی در ورزشگاهها باشیم.
سرپرست سازمان لیگ در مورد وضعیت صدور مجوز حرفهای برای باشگاهها اظهار داشت: در این مدت به اتفاق علی کفاشیان و علی کاظمی مسئول کمیته صدور مجوز حرفهای چند سفر استانی داشتهایم و قرار است به استانهای دیگر هم سفر کرده تا امکانات تیمهای لیگ برتری و تیمهایی که به لیگ برتر صعود میکند را بررسی کنیم.
بهروان با تاکید براینکه هشدارهای لازم به باشگاه از قبل و طی مکاتبات و نامهنگاریها صورت گرفته است، افزود: در این رابطه 2 روز قبل از سال جدید به استان فارس رفتیم و از زمینهای تمرین، مسابقه و دیگر امکانات استان بازدید کردیم و قطعا این سفرها ادامه پیدا کرده تا تذکرات لازم را برای حل مشکلات به مسئولان استانها بدهیم.
وی با اشاره به اینکه مسئولان استانها و باشگاهها باید در زمان باقیمانده تا حضور بازرسان AFC تلاش مضاعفی را برای رفع مشکلات باشگاهها و رسیدن به استاندارهای مدنظر کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام دهند، تاکید کرد: بازرسان AFC مردادماه به ایران میآیند و هیچ گذشتی نخواهند داشت. اگر میخواهیم سهمیه کاملی را در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشیم باید از این زمان برای رفع مشکلات موجود بهترین استفاده را داشته باشیم.
سرپرست سازمان لیگ در پایان در مورد برداشت مبلغ 520 هزار دلار از حساب سازمان لیگ برای پرداخت بخشی از حقوق کیروش گفت: بهتر است در این خصوص از آقای کفاشیان سوال کنید.
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