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۲۰ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۵۵

کارخانه به مهر خبر داد:

اختصاص پارک ویژه سالمندان در ورامین/ برنامه های هفته سلامت

اختصاص پارک ویژه سالمندان در ورامین/ برنامه های هفته سلامت

ورامین – خبرگزاری مهر: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین گفت: اختصاص یک پارک ویژه سالمندان وارمین در دست بررسی قرار گرفت و پیرامون آن مذاکراتی در شهرداری ورامین انجام شده است.

عبدالعظیم کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان بهداشت جهانی هر سال را با توجه به نیاز سنجیهای جوامع با عنوانی خاص نامیده و بر اساس آن یک شعار بهداشتی تدوین کرده است.

وی بیان داشت: امسال نیز با توجه به روند تغییر هرم سنی جمعیت از جوانی به موضوع میانسالی و سالمندی شعار زندگی سالم و طول عمر بیشتر است.

این مسئول ادامه داد: برنامه های پیش بینی شده این هفته ازسوی مرکز بهداشت و درمان شهرستان ورامین نیز در راستای تحقق این شعار و رعایت مسائل بهداشتی، فردی و اجتماعی است.

برنامه های هفته سلامت در ورامین

وی عنوان کرد: از جمله برنامه های این هفته می توان به نواختن زنگ سلامت در مدارس و مدرسه منتخب با حضور پدربزرگها و مادربزرگها، برپایی ایستگاه سلامت، نصب بنر با موضوع سلامت در سطح شهر، برگزاری کلاس آموزشی سلامتی و طول عمر برای مراجعین به مراکز و خانه های بهداشت، کلاس آموزشی برای سالمندان، مسابقه نقاشی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی، کارناوال هفته سلامت برای عموم مردم و تشکیل بسیج اطلاع رسانی هفته سلامت از تاریخ 18 تا 24 فروردین ماه اشاره کرد.

کارخانه ادامه داد: همچنین برنامه هایی مانند برپایی سفره سلامت و برگزاری همایش سلامت و طول عمر برای کارکنان ادارات 21 فروردین ماه، عیادت از تعدادی از جانبازان 22 فروردین ماه نیز از دیگر اقدامات هفته بهداشت است.

کد مطلب 1571381

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