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۲۰ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۳۸

حسینی به مهر خبر داد:

روحانیون به مدارس شبانه روزی خراسان رضوی اعزام می شوند

روحانیون به مدارس شبانه روزی خراسان رضوی اعزام می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از اعزام روحانیون به مدارس شبانه روزی استان خبر داد.

جعفر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح توسطروحانیون مستقر و هجرت و بومی در 60 مدرسه شبانه روزی استان برگزار می شود.

وی تاکید کرد: در این طرح روحانی باید شش شب در مدرسه مستقر شود و به شبهات و سوالات دانش آموزان پاسخ دهد.

حسینی با اشاره به اهداف اعزام روحانیون تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح بیان احکام، اقامه نماز، پاسخ گویی به شبهات دانش آموزان، انس با روحانی و جلسه پرسش و پاسخ و مشاوره به دانش آموزان مدارس شبانه روزی است.

به گفته وی، طرح اعزام روحانیون به مدارس شبانه روزی از آخر فروردین تا اول خرداد ماه اجرا می شود.

کد مطلب 1571382

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