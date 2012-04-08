روحانیون به مدارس شبانه روزی خراسان رضوی اعزام می شوند

جعفر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح توسطروحانیون مستقر و هجرت و بومی در 60 مدرسه شبانه روزی استان برگزار می شود.

وی تاکید کرد: در این طرح روحانی باید شش شب در مدرسه مستقر شود و به شبهات و سوالات دانش آموزان پاسخ دهد.

حسینی با اشاره به اهداف اعزام روحانیون تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح بیان احکام، اقامه نماز، پاسخ گویی به شبهات دانش آموزان، انس با روحانی و جلسه پرسش و پاسخ و مشاوره به دانش آموزان مدارس شبانه روزی است.

به گفته وی، طرح اعزام روحانیون به مدارس شبانه روزی از آخر فروردین تا اول خرداد ماه اجرا می شود.