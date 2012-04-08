رقابت های کشتی با چوخه در فیروزه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان فیروزه از برگزاری مسابقات کشتی با چوخه در گود روستای گرماب بزرگ این شهرستان برای شانزدهمین سال متوالی در 25 فروردین ماه جاری خبر داد.

علی فاضلی گفت: چوخه کاران پنج استان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، سمنان و گلستان در این گود پنجه در پنجه هم خواهند انداخت.

وی افزود: بیش از 150 کشتی گیر در 4 وزن 65، 75، 85، 85+ در این مسابقات با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

پایان هفته اول مسابقات تنیس آدینه مشهد

هفته اول مسابقات تنیس آدینه مشهد جام ویلسون با استقبال پرشورعلاقه ‌مندان به این رشته برگزار شد.

در این مسابقات بیش از 80 ورزشکار مرد طی دو روز با یکدیگر در زمین تنیس مجموعه ورزشی سجاد مشهد به رقابت پرداختند.

حمید مختاری مسئول برگزاری مسابقات تنیس جام آدینه مشهد با اشاره به جایزه 15 میلیون ریالی این مسابقات تصریح کرد: این رقابتها جمعه هر هفته در زمین تنیس مجموعه سجاد برگزار خواهد شد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان سرخس معرفی شد

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، رضا محمدیان را به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان سرخس معرفی کرد.

رضا محمدیان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان سرخس که سابقه ریاست هیئت هاکی استان را نیز در کارنامه خود دارد در نخستین اظهار نظر خود پس از این انتصاب گفت: استفاده از تجربیات نیروهای متخصص و کارآمد و تعامل با هیئت‌های ورزشی و هماهنگی با مسئولان شهرستان از مهمترین برنامه هایی است که با اجرای آنها تلاش می کنم، جایگاه این اداره را در سطح استان بهبود بخشم.