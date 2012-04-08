طرح پزشک خانواده زمینه ساز ایجاد عدالت در حوزه سلامت است

امید علی پاپی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر برنامه پزشک خانواده به خوبی عملیاتی شود می توان گفت در حوزه سلامت عدالت برقرار خواهد شد و سرانه درمان همه افراد برابر می شود.

وی خواستار همکاری رسانه ها در اجرای این طرح شد و تصریح کرد: اطلاع رسانی یکی از کارهای اساسی است که از رسانه ملی انتظار داریم حامی ما باشد و همه موضوعات در حوزه پزشک خانواده را پوشش دهد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه هر برنامه ای در شروع کار با مشکلاتی روبرو است، گفت: ممکن است برنامه پزشک خانواده در ابتدا مشکلاتی داشته باشد ولی این طرح، طرح خوبی است و امیدواریم در لرستان به نتیجه مطلوب برسد.

پاپی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 99 درصد از جمعیت روستایی لرستان تحت پوشش طرح پزشک خانواده است، گفت: جمعیت شهری لرستان نیز تا دو سال آینده تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: اجرای طرح پزشک خانواده شهری مهم ترین برنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 91 است که این طرح در ابتدا در دو شهر خرم آباد و الشتر شروع خواهد شد و تا یکی دو سال آینده تمام جمعیت شهری استان را تحت پوشش قرار می دهد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود: اگر طرح پزشک خانواده شهری اجرا شود گام بسیار بلندی به سوی عدالت اجتماعی برداشته خواهد شد و بسیاری از مشکلات بهداشتی و درمانی موجود در آینده حل خواهند شد.